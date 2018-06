Confira a nova Borger Burger, em Pinheiros, e outras dicas de quitutes na cidade

A nova Borger Burger, em Pinheiros, engrossa a leva de hamburguerias que surge na cidade com perfil ‘fast-food personalizado’. Ou seja, com serviço simplificado, preços acessíveis, autoatendimento, material descartável e as típicas bandejas. Porém, com um preparo artesanal da carne e dos complementos, como molhos e conservas, que o difere das grandes redes.

Outra característica comum são os hambúrgueres do tipo smash, mais finos, em que a carne é prensada contra a chapa. Na Borger, a escolha fica entre o cheese burguer (R$ 19) e o double cheese burguer (R$ 24), com direito a acrescentar alface, tomate, cebola, picles, maionese e pimenta jalapeño. Quem quiser bacon paga mais R$ 3.

Há ainda uma opção vegetariana, com hambúrguer de feijão-preto e beterraba (R$ 18), e o bom ‘Chicken Fried Sandwich’ (R$ 22), montado com peito de frango empanado, alface, picles e maionese de ervas. Fecham a série três versões de cachorro-quente com salsicha bovina (R$ 11, simples; R$ 14, com cheddar e bacon; R$ 16, com chili).

Para acompanhar, a porção de batata frita frisada também pode ganhar coberturas como queijo e bacon (R$ 9/R$ 13). Na lista de bebidas, há chopes (R$ 9/R$ 23), refrigerantes de máquina com direito a refil (R$ 7) e milk-shakes, como o de Ovomaltine (R$ 11).

Banquetas do lado de fora – ideais para quem for com cachorro – e estacionamento para bicicleta reforçam o clima amigável da casa de Dudu Borger (sócio do Meats).

ONDE: R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 211, Pinheiros, 2768-3200.

QUANDO: 12h/0h (2ª, 3ª e 4ª, 12h/23h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas de Quitutes:

Cafés

Coffee Lab

O ‘laboratório’ da barista Isabela Raposeiras tem uma simpática mesa comunitária para conectar laptops, mesinhas na varanda e no quintal. Faça um dos ‘rituais’ de degustação (R$ 14/R$ 44), com diferentes métodos de preparo do café. Para comer, há ovo quente com pão (até as 13h; R$ 13), sanduíche de picadinho de carne cozida no café (R$ 21) e arroz-doce com calda de café (R$ 13). R. Fradique Coutinho, 1.340, V. Madalena, 3375-7400. 10h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Brigadeiro Doceria & Café

Um lugar aconchegante, que serve bons quitutes. É famoso por seus doces recheados, como o brigadeiro com morango (R$ 7,50, cada). Também assa bolos fofinhos como o de milho (R$ 9,00, a fatia), que são companhia ideal para o café expresso Lavazza (R$ 5,40). Há ainda opções de bolos e tortas com muito recheio e cobertura, como a torta cremosa de Nutella (R$ 130, o quilo) e o bolo bem-casado (R$ 99, o quilo). R. Padre Carvalho, 91, Pinheiros, 3813-6656. 10h/19h (dom. e fer., 11h/18h; 2ª, 12h/19h). Cc.: M e V. Cd.: todos.

Padarias

A Lareira

A padoca querida do bairro nunca fecha. O atendimento simpático, os cuidados da família e o brownie (R$ 51,15, o quilo) são atrativos do local. Outra especialidade é o pavê de chocolate com morango (R$ 61,30, o quilo). Também serve refeições e sanduíches, como o ‘Caipira’, que leva salpicão de frango e cenoura (R$ 49,60). Av. Deputado Emílio Carlos, 718, Freguesia do Ó, 2858-4400. 6h/0h30 (6ª e sáb., 6h/2h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Maxifour Café

O movimentado empório costuma atrair famílias e jovens em busca dos sorvetes e salgados servidos no espaço anexo. Na lanchonete, também há saborosos pratos árabes. Para levar para casa, há bandeja de esfiha de carne (R$ 29, 6 unid.), coalhada seca e doces típicos (R$ 85 a R$ 120, o quilo), caso do ninho de pistache, do folhado de nozes e do bolo de semolina. Al. dos Nhambiquaras, 374, Moema, 5052-9849. 8h/21h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Raw Burger N Bar

Com ambiente rústico e pegada industrial, a casa foca nos drinques e sanduíches. São 12 opções, incluindo versões de frango (R$ 25), cordeiro (R$ 35), porco (R$ 25) e três vegetarianos, um deles de grão-de-bico (R$ 28). Os demais são montados com um ou dois discos de carne bovina de 100 gramas cada. O ‘Grand Royale’ (R$ 33) vem com hambúrguer duplo, cheddar, cebola com shoyu e maionese de Tabasco, no pão de cerveja. R. Aspicuelta, 176, V. Madalena, 3032-3610. 12h/0h (sáb., 13h/0h; dom., 13h/22h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: E, M e V. Cd.: todos.

Sucos

Pé no Parque

É um híbrido de bar natureba, com saladas, omeletes e pratos rápidos, com casa de sucos, que lista em seu cardápio 60 sugestões de misturas com frutas (R$ 9,10/R$ 11,20). Abacaxi, uva e morango são os mais pedidos. Entre os sanduíches, o ‘Manequinho Lopes’ (R$ 36,70) leva filé mignon, queijo prato, tomate, alface e maionese, na baguete. Nos fins de semana e feriados, há bufê de café da manhã, até as 13h (R$ 41,70, com serviço). Durante os meses de outono e inverno, a casa também monta bufê de sopa (R$ 32,90, com serviço), a partir das 19h. R. Inhambu, 240, V. Uberabinha, 5051-3376. 11h/0h30 (sáb., 9h/0h30; dom. e fer., 8h/0h30). Cc.: todos. Cd.: todos.