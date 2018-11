Conheça a Casa Levi, a nova padaria artesanal da Mooca

Novidade na Mooca, a Casa Levi – Padaria Artesanal não se parece em nada com as típicas padarias do bairro. A ala de produção dos pães, com forno à vista, e os balcões expositores ocupam a maior parte do salão moderninho, com algumas mesas na entrada e uma bancada na lateral decorada com pranchetas que exibem frases simpáticas. No cardápio figuram combos para o brunch (R$ 35/R$ 45), das 7h30 às 14h, sanduíches e doces.

Quem comando o forno é o padeiro Walter Ramos, que prepara os pães de fermentação natural. Na vitrine, há clássicos como baguete (R$ 6,50) e ciabatta (R$ 2). Mas também chama a atenção o pão de cacau (R$ 7), uma versão do francês com cacau em pó e gotas de chocolate meio amargo na massa.

Boa pedida, a focaccia é leve e aerada, com alecrim e sal (R$ 8) ou coberturas que variam a cada dia, como a de queijo e bacon (R$ 12). Entre os sanduíches, o ‘Lievitto’ (R$ 25) traz ciabatta recheada com caponata de berinjela e blend de queijos.

Para quem não resiste a um docinho, tem sonho (R$ 7), brownie (R$ 8,50) e pain au chocolat (R$ 8). E, para acompanhar, ‘Iced Cappuccino’ (R$ 10), café expresso Delta batido com leite, chocolate, gelo e canela.

ONDE: R. Bixira, 138, Mooca, 2084-0894.

QUANDO: 7h30/19h (sáb., 9h/19h; dom. e fer., 9h/12h; fecha 2ª). Fecha dom. (18) e 3ª (20).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.