Conheça 18 lugares para aproveitar o brunch em São Paulo

Luciana Lino (especial para o Estado)

+ Casa mais informal do chef Salvatore Loi, o Mondo Pane é um misto de empório e restaurante, com foco nos pães artesanais e produtos italianos. Lá, o café da manhã (foto acima) é servido até as 11h – depois entra em vigor o menu de almoço. Entre as opções à la carte, estão omelete com queijo gruyère ou geleia de damasco (R$ 18), ovos mexidos com torradas e pasta de salame (R$ 18) e, para arrematar, croissant com creme de baunilha ou chocolate (R$ 13). O chá natural de limão-siciliano (R$ 9) faz boa companhia. R. Haddock Lobo, 1.398, Cerqueira César, 3064-4333. Brunch: 8h/11h.

+ Aos sábados e feriados, o recém-aberto Toasty Confeitaria e Café serve brunch à la carte, com pratos como o ‘Café OMG’ (R$ 25), composto de ovos mexidos, torrada com cream cheese, hash brown (batata ralada e frita) e salsa picante; e o ‘Café da Rainha’ (R$ 35), com ovos fritos, torrada, tomate grelhado, cogumelos e linguiça artesanal (R$ 35). O cardápio traz ainda sanduíches, waffles e panquecas. R. Colonização, 155B, V. Madalena, 3819-3224. Brunch: sáb. e fer., 9h/16h.

+ Servido em sistema de bufê no restaurante Armazém Morumbi, o brunch do hotel Hilton (R$ 88) inclui desde itens do café da manhã, como omeletes e tapiocas, até pratos para o almoço, como massas e carnes. Taça de espumante e bebidas não alcoólicas fazem parte do ‘pacote’. Em tempo: animais de estimação são bem-vindos na área externa do local. Av. das Nações Unidas, 12.901, Brooklin Paulista, 2845-0000. Brunch: sáb. e dom., 12h30/15h30.

+ Instalado em novo endereço, no jardim da loja da estilista Adriana Barra, o Factorio Quintal serve quatro opções de brunch aos domingos. São três ‘combos’: o ‘Niños’ (R$ 35), para crianças; o ‘Fit’ (R$ 55), mais leve; e o ‘Sunday’ (R$ 60), “para quem não se preocupa com as calorias”, diz o proprietário Renato Calixto. A opção é composta de seis itens, como sanduíche, bolo e suco. A quarta alternativa é a frigideira ‘Pega-pega’ (R$ 38), com linguiça, ovos, cogumelos e tomates, acompanhados de pão de brioche. R. Haddock Lobo, 1.077, Cerqueira César, 3064-4712. Brunch: dom., 10h/16h.

+ Especializada no doce francês que batiza a casa, a D’Macarons também serve brunch (R$ 69). Além de macarons e outros quitutes, a refeição inclui um sanduíche quente à escolha, como o clássico ‘Croque Monsieur’, suco, café e um drinque à base de espumante. A seleção de docinhos e salgados servidos na torre traz também chausson de maçã, roll de canela, bolinhos, gougère (um tipo de pão de queijo aerado) e croissant. R. Itapicuru, 551, Perdizes, 3596-3779. Brunch: 11h/16h.

+ Na Ici Brasserie, pequena cervejaria de estilo francês, o brunch é servido aos domingos, na unidade da Rua Bela Cintra. O destaque fica por conta da ‘Tour de Brunch’ (R$ 85; foto acima), uma torre de três andares que traz croissant, bagel e pão de fermentação natural; queijos gruyère e brie, presunto, manteiga, geleia e ovos mexidos; e, para adoçar, muffin, pudim de chia, abacate e frutas da estação. A pedida inclui duas bebidas quentes e duas frias não alcoólicas. Por mais R$ 10, duas taças de espumante acompanham a refeição. R. Bela Cintra, 2.203, Consolação, 2883-5063. Brunch: dom., 10h/14h.

+ Na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, o brunch (R$ 82) é servido no Salão de Chá, com decoração em estilo inglês e vista para o jardim. Entre os itens levados à mesa estão pães variados, queijos, frios, salgadinhos, doces, um suco natural por pessoa, também chá, chocolate quente ou café. Ainda é possível escolher uma opção de prato quente, como ovos mexidos com queijo gruyère, tomate e orégano, ou a massa do dia ao molho de manjericão. A casa aceita reservas. Av. Morumbi, 4.077, Morumbi, 3742-0077. Brunch: 3ª a dom., 10h/15h.

+ Os pães – especialmente o bagel – ganham destaque na casa de culinária judaica Kez Bagel & Café. Entre as opções de brunch, a tábua de pães e defumados (R$ 56; foto acima) vem com pastrami, salmão defumado, picles, ovo cozido e salada de frutas brulée. Já o ‘Brunch Ashkenazi’ (R$ 36) traz dois ovos pochés no molho de tomate picante, batata ao murro e bagel. R. dos Pinheiros, 725, Pinheiros, 2589-3198. Brunch: sáb., dom. e fer., 10h/17h.

+ O donut de pato com chutney de abacaxi e manga e a panqueca de banana com caramelo salgado integram as duas opções de brunch do Café do Farol, no topo do Farol Santander. Com receitas do chef Victor Dimitrov, a versão completa, com nove itens, custa R$ 85 (foto acima), e a mini, com cinco, sai por R$ 65. Água e uma bebida à base de café estão incluídas. Estenda o passeio pelo edifício. R. João Brícola, 24, metrô São Bento, 3553-5627. Entrada: R$ 20. Brunch: sáb. e dom., 9h/16h.

+ No simpático Botanikafé todo o cardápio é voltado ao conceito de brunch. Destaque para as torradas com coberturas caprichadas como a ‘Cogumelos Toast’ (R$ 20), que leva mix de cogumelos, creme de ovelha da casa, pimenta calabresa, ciboulette, azeite e sal (R$ 20). Complemente com o smoothie ‘Berry Blast’ (R$ 26, no bowl), com frutas vermelhas, banana, limão, mel, manjericão e limão-siciliano. R. Pe. Carvalho, 204, Pinheiros, 3819-0726. Brunch: 8h/19h (sáb. e dom., 9h30/16h30; fecha 2ª).

+ Sob o comando da chef Elisa Hill, o pub Camden House serve brunch diariamente, com pratos à la carte. Clássicos como o ovo beneditino com bacon, acompanhado por molho holandês e muffin (R$ 29), dividem espaço com o substancioso ‘Café da Manhã Inglês’ (R$ 42), com linguiça, cogumelos, ovos fritos, feijão e bacon. Para fechar, vá de panquecas com compota de frutas vermelhas (R$ 19). R. Manuel Guedes, 243, Itaim Bibi, 2369-0488. Brunch: 8h/16h (sáb., dom. e fer., 10h/16h).

+ Com foco nos produtos orgânicos e um pé no Oriente Médio, o Isla Café também se esmera no preparo do brunch à la carte, servido nos fins de semana. Para começar, pedidas como fruta do dia com iogurte e granola (R$ 18) e queijo quente com espinafre no pão de figo (R$ 28). Na sequência, aposte no reforçado ‘Hashbrown Isla Bonita’ (R$ 32), prato com batata, abóbora, pimenta jalapeño, paleta de porco desfiada, ovo e molho zhoug. R. Simão Álvares, 97, Pinheiros, 99976-0378. Brunch: sáb. e dom., 11h/17h.

+ Em um galpão amplo, rústico e informal, o Futuro Refeitório exibe sua cozinha moderna e aberta, que integra padaria e bar. Um dos carros-chefes do brunch é a linguiça inglesa crocante com ovos mexidos e mostarda da casa (R$ 29). Também fazem sucesso o peixe defumado com avocado, raiz-forte e torrada (R$ 41) e a panqueca de milho (R$ 20; foto acima), que pode ganhar coberturas extras, como pasta de avelã e chocolate (R$ 3,50). R. Cônego Eugênio Leite, 808, Pinheiros, 3085-5885. Brunch: sáb. e dom., 9h/16h.

+ No restaurante Emiliano, do hotel homônimo, o serviço é refinado e conta com um cardápio copioso, ideal para um brunch sem pressa. A refeição (R$ 210; foto acima) inclui couvert, itens do café da manhã, pratos, sobremesas, bebidas não alcoólicas e espumante à vontade. Tudo servido à mesa. Dentre as opções, tartar de atum, burrata e berinjela; omelete de parmesão e trufas negras; risoto de abóbora e camarão; e mousse de framboesa. R. Oscar Freire, 384, Jd. Paulista, 3068-4390. Brunch: sáb. e dom., 12h/16h.

+ Servido em sistema de bufê, o brunch (R$ 51,90) da PÃO – Padaria Artesanal Orgânica reúne diferentes quitutes, quase todos orgânicos, para comer à vontade. Na seleção, há bolos, cookies, rabanadas, geleias caseiras, requeijão, pão de queijo, ovos mexidos, frutas frescas, sucos naturais, bebida quente, sanduichinhos e, claro, os ótimos pães de fermentação natural assados na pedra. R. Matheus Grou, 89, Pinheiros, 3062-8041. Brunch: sáb., dom. e fer., 8h/14h.

+ Localizado no mezanino do MAC USP, o Vista Café sugere sempre duas versões de brunch (R$ 40/R$ 50), com pratos que mudam todo fim de semana. Neste sábado (9) e domingo (10), por exemplo, o vegetariano traz ovos estalados com molho de tomate rústico e aspargos grelhados (foto abaixo). O ‘combo’ também dá direito a dois acompanhamentos, como a panna cotta de mel com frutas e amêndoas. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2658-3188. Brunch: sáb. e dom., 11h/16h.

+ Embalado por música ao vivo, o ‘Family Barbecue Brunch’ (R$ 125; foto acima), do C-Cultura Caseira, no hotel Grand Hyatt, traz um cardápio variado servido em bufê, com saladas, queijos, frios, pratos quentes e sobremesas. As bebidas também são servidas à vontade, como sucos, refrigerantes e chope. Crianças têm desconto e atividades de recreação. Recomenda-se fazer reserva. Av. das Nações Unidas, 13.301, Itaim Bibi, 2838-3203. Brunch: dom., 13h/16h.

+ Responsável pelo novo menu do bistrô Rendez Vous, o chef Renato Carioni (do Così) também incrementou as opções de brunch. O ‘Pinheiros’ (R$ 52) traz ‘Croque Monsieur’, madeleines, iogurte com frutas e granola, suco e café expresso. Já o ‘Weekend’ (R$ 58) é composto por torrada com salmão defumado com abacate, creme azedo, rúcula e ovo poché, pain au chocolat, iogurte com frutas e granola, café expresso e drinque. R. Fradique Coutinho, 179, Pinheiros, 4564-0146. Brunch: 8h/12h (sáb., dom. e fer., 8h/14h).