Confraternização de fim de ano: novos bares em São Paulo são boas opções para reunir os amigos

Visitamos oito bares que foram inaugurados ao longo de 2019 em São Paulo – e que são ótimas opções para uma confraternização de fim de ano diferente

Lupe Bar y Taqueria

+ Mesa comunitária, poltronas e uma área externa compõem o espaço, de inspiração mexicana. O local serve tacos e entradas como o ‘Bolinho Al Pastor’ (R$ 13, 4 unid.; foto), com carne de porco temperada e queijo, servido com maionese e geleia de pimenta com abacaxi. Para beber, há gins-tônicas, drinques autorais e clássicos como o ‘Michelada’ (R$ 14,50) – cerveja Sol com suco de limão, tempero à base de molho inglês e borda de sal com pimenta. Para confraternizações, o local vende dois pacotes válidos para reservas com grupos de, no mínimo, 20 pessoas, ambos com opções de petiscos e bebidas à vontade por quatro horas (R$ 113,30/R$ 149,70, por pessoa). R. Cunha Gago, 625, Pinheiros, 3819-4990. 18h/0h (5ª, 18h/1h; 6ª, 18h/2h; sáb., 13h/2h; dom., 13h/0h; fecha 2ª).

Standard Pub

+ Música ao vivo e cerveja conduzem as noites do local aberto em setembro. Nas torneiras, há oito opções de chope, como Heineken (R$ 16, o pint), London Pride (R$ 29, o pint) e Guinness (R$ 32, o pint). No cardápio, há sanduíches e porções, como nuggets de leitão com maionese de erva-doce e limão (R$ 25) e ‘Búfalo Wings à Moda Asiática’ (R$ 35), coxinhas de frango com pimenta, mel, gergelim e amendoim. Às segundas e terças-feiras, após as 20h, o local cobra entrada de R$ 30, com direito a consumação. Nos demais dias, há couvert artístico (R$ 15/R$ 20). R. Quintana, 755, Cidade Monções, 5505-3445. 11h30/4h (11h30/2h; fecha dom.).

Tuy Bar, Cocina

+ Uma ampla e arejada esquina abriga o bar, inaugurado em junho deste ano. O menu reúne petiscos, como croquetes, tapas e embutidos, e pratos individuais. Um dos destaques é o ‘Jamón Ibérico’ (R$ 42,90, 6 unid.), porção de bolinhos de presunto servidos com molho aioli de missô. Para beber, a lista é ampla, com variações de gim-tônica, chopes, drinques clássicos, caipirinhas e seis receitas autorais – entre elas, o ‘Voyage, Voyage!’ (R$ 39,90), feito com o aperitivo francês Lillet, vermute Carpano Clássico, vermute Punt e Mes, vinagre de melancia, mix cítrico e espuma com sabor de lichia. Se preferir ficar na cerveja, o bar tem chopes de marcas como Stella Artois (R$ 10,90, 350 ml) e Wäls (R$ 18,90, 350 ml). Para o fim de ano, o local trabalha com pacotes de happy hour, com duração de três horas, servindo entradas, ‘pintxos’ e opções de pratos e bebidas (R$ 225, por pessoa) – neste caso, é necessário fazer reserva por telefone, indicando o número de pessoas. R. Jerônimo da Veiga, 163, Itaim Bibi, 3167-7774. 12h/0h (5ª, 6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/22h).

Hatchet House Brasil

+ Com ambiente e decoração mais simples, o foco do espaço é a inusitada área para arremesso de machado (foto). O bar é a primeira casa paulistana especializada no esporte – criado no Canadá e praticado em alvos de 92 cm de diâmetro, a uma distância de cerca de três metros. Para jogar, é cobrada uma taxa, por pessoa: R$ 48, por uma hora, ou R$ 64, por duas horas. Na área do bar, instalado em um mezanino, assista aos arremessos enquanto escolhe um dos petiscos, sanduíches ou ‘flat breads’, massas finas recheadas, parecidas com minipizzas – como a ‘Thor’ (R$ 28), que leva muçarela de búfala, presunto parma e rúcula, e a ‘Buri’ (R$ 24), de queijo brie com geleia de pimenta e crispy de sálvia. Para compartilhar, uma das opções é a ‘Ragnar’ (R$ 56), porção de bolinhos de carne servidos com molho de cerveja escura. E, na lista de cervejas, marcas como Heineken (R$ 10, 350 ml) e Straat Pérola Negra (R$ 27, 500 ml), uma Russian Imperial Stout. Para as confraternizações, há três menus especiais, combos com opções de flat breads, porções, sobremesas e bebidas à escolha do cliente (R$ 90/R$ 165, por pessoa). R. Prof. Vahia de Abreu, 587, V. Olímpia, 3842-6387. 16h/22h30 (6ª e sáb., 16h/0h30; dom., 14h/20h; fecha 2ª).

Mule Mule Muleria

+ Um galpão bem iluminado abriga o bar, em funcionamento desde agosto. O local é especializado no clássico drinque ‘Moscow Mule’, normalmente servido em uma caneca de cobre, e lista dez variações da bebida. O ‘Mulegroni’ (R$ 25) é feito com gim, vermute tinto, xarope e cerveja de gengibre, espuma de Campari e laranja. Combinações criativas com ingredientes como banana, pimenta jalapeño e mirtilo completam a carta. Entre os petiscos, ‘Pirozhki Carne’ (R$ 26, 5 unid.) é uma porção de pastéis, recheados com carne, ovo de codorna e azeitonas pretas, e acompanhados por vinagrete. Sanduíches e bruschettas, como a de salmão (R$ 30, 3 unid.), também estão entre as opções. Para as confraternizações, o local vende um pacote com entradas, porções e drinques à vontade durante três horas e serviço incluso (R$ 150, por pessoa) – é necessário fazer reserva por telefone. R. Aspicuelta, 459, Pinheiros, 3614-9098. 16h/2h (dom., 16h/0h; 3ª e 4ª, 17h/1h; fecha 2ª).

Cervejaria Kinke

+ Inaugurada no fim de outubro, a cervejaria serve apenas rótulos produzidos no local, em uma fábrica instalada nos fundos do bar. São 11 receitas artesanais, entre elas, a Hello Darkness My Old Friend (R$ 26, 350 ml), uma Russian Imperial Stout; a Velvet Lager (R$ 11, 350 ml), de estilo Lager; e a Should I Stay or Should I Go (R$ 25, 350 ml), do tipo IPA. O local serve lanches e petiscos como salsicha suína defumada, servida com pão e mostarda Dijon (R$ 34); batatas rústicas (R$ 25); e sanduíche de filé mignon com queijo no pão francês (R$ 28). Para as confraternizações, o bar faz reservas de pacotes para pequenos grupos, apostando em comidinhas básicas, como salgados e sanduíches de metro, e cinco estilos de cerveja à vontade (R$ 140, por pessoa). R. Venâncio Aires, 1.091, Pompeia, 3729-9555. 17h/23h (sáb., 14h/23h; dom., 14h/20h; fecha 2ª).

Térreo Bar

+ Aberto em julho no Largo do Arouche, o bar reúne várias mesas na área externa e, no interior, um balcão e mesinhas para duas pessoas (foto). Duas receitas de coquetel com bourbon integram o menu de fim de ano, servidas apenas às quartas-feiras: o ‘Meia-noite em Pleno Arouche’ (R$ 22), que leva bourbon Bulleit, vermute Punt e Mes, licor Averna e bitter de laranja; e o ‘Kory Fashioned’ (R$ 22), feito com bourbon, bitter e xarope de semente de coentro e especiarias. No menu tradicional, há opções como o ‘Corpse Reviver #2’ (R$ 23), feito com gim, aperitivo francês Lillet, licor Cointreau, limão e aroma de absinto, e o ‘Esquerda Caviar’ (R$ 23), que leva rum, Fernet, xarope de cola, angostura e espumante. Cervejas e vinhos também integram a lista. Entre os petiscos, peça a porção ‘Pipoca do Bosque’ (R$ 16), cogumelos empanados com leite de coco. A ‘Batatas Hasselback’ (R$ 16), porção de batata assada ao molho de soja e páprica, e a ‘Devils on a Horseback’ (R$ 19), ameixas enroladas em bacon e gorgonzola, também estão entre as sugestões para compartilhar. Algo bom para grupos, o local trabalha com comandas individuais. Lgo. do Arouche, 77, República. 19h/0h (6ª e sáb., 19h/1h; dom., 16h/22h; fecha 2ª e 3ª).

Norse – Bar & Grill

+ Um martelo idêntico ao de Thor, deus dos trovões e das batalhas na cultura nórdica, já indica a inspiração do bar, em Pinheiros. No interior, as mesas amplas e um balcão nos fundos (foto) são ideais para se reunir em grupo. O menu é composto por entradas, saladas, sanduíches e pratos principais. Para compartilhar, experimente o ‘Mix de Salsichas e Linguiças’ (R$ 34), com linguiça de javali fresca e defumada, salsicha branca e salsicha de alho, acompanhadas de pão e ketchup caseiro com curry. Para beber, além de drinques clássicos e cervejas, os coquetéis da casa costumam ter combinações bem doces e alcoólicas, como a do ‘Svartalfheim’ (R$ 29), preparado com hidromel, angostura, licor Jägermeister, xarope de maçã verde e hortelã. Outra opção é o ‘Asgard’ (R$ 27), que leva hidromel, Cointreau, xarope de maçã verde e maracujá. A lista de hidroméis também é boa pedida, com marcas como Old Pony Elfic (R$ 23) e Old Pony Ent (R$ 29), com sabor de jabuticaba. O local também trabalha com comandas individuais. R. Simão Álvares, 552, Pinheiros, 2362-4045. 12h/15h e 18h/23h (6ª e sáb., 12h/15h e 18h/0h; dom., 12h/21h; fecha 2ª)