Confiras as novidades nos cardápios dos restaurantes Mici e Mensa

+ Para comemorar os dois anos do Mici, a chef Cintia Piubelli criou um menu em três etapas (R$ 94), que será servido até 15/2. A refeição abre com carpaccio de kobe ao molho ponzu com batata canoa e maionese de gergelim (foto). Como prato principal, ela sugere pescada amarela com purê de cebola caramelizada, aioli de alho negro, alho-poró tostado e saladinha de ervas. Para adoçar, curau de milho com sorvete de canela e pipoca caramelada com cumaru. R. Ministro Ferreira Alves, 244, Perdizes, 3871-5294. 19h/23h (6ª, 19h/23h30; sáb., 12h30/16h e 19h/23h30; fecha dom. e 2ª).

+ Autoral e sazonal, o cardápio do Mensa é renovado com frequência pelo chef Rafael Navarini. O menu da temporada (R$ 84, em três etapas) traz pedidas como a salada ‘Tomate’ (foto), com o ingrediente assado, cru, em picles e confit. Entre as quatro sugestões de prato, figura o rosbife com creme de espinafre, mil-folhas de batata roxa e salada de batata crocante. Entre as sobremesas, tem o semifreddo de chocolate com gel de maracujá, manga, crocante de maracujá e biscoito de cominho. R. Wisard, 88, V. Madalena, 3031-7536. 20h/0h (sáb., 13h/16h e 20h/0h; dom., 13h/17h; fecha 2ª e 3ª).