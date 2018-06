Confiras as novidades no italiano Tappo e em três pizzarias da cidade

+ Novo chef a comandar as panelas do Tappo, o italiano Antonio Maiolica renova o menu. Para começar, há ‘Brûlée di Pecorino’ (R$ 31; foto abaixo), creme de queijo servido com marmelada de cebola e torrada. R. da Consolação, 2.967, Jd. Paulista, 3063-4864. 12h/15h e 19h/0h (6ª, 12h/15h e 19h30/0h30; sáb., 12h30/16h e 19h30/0h30; dom., 12h30/17h; fecha 2ª).

+ A ‘Margherita 3D’ (R$ 45; foto abaixo) é uma das novidades da Fior di Grano – que também ganhou carta de drinques elaborada pelo barman Fabiano Ribeiro, o ‘Indiana’. Com massa de fermentação natural, a pizza vem com diferentes tomates, queijos como muçarela, provolone, caciocavallo e muçarela de búfala, mais manjericão e azeite. Av. Rouxinol, 621E, Moema, 4323-6934. 19h/23h (6ª a dom., 19h/0h; fecha 2ª). Fecha 3ª (13).

+ Típica pizzaria de bairro, a Família Presto mantém o clima familiar e as pizzas bem assadas há décadas. Além dos sabores clássicos, a casa serve algumas criações por tempo limitado. É o caso da ‘Flor de Napoli’ (R$ 42/R$ 63; foto abaixo), com muçarela, tomatinho amarelo marinado no limão-siciliano e manjericão, que fica no cardápio até o fim de fevereiro. R. Esmeralda, 39, Aclimação, 3207-1749. 18h/23h (6ª e sáb., 18h/0h).

+ O tomate é tema de um festival na Graça di Napolli. Até 5ª (15), a pizzaria serve três receitas especiais. Entre elas, o ‘Corniccione’ (R$ 24; foto abaixo), massa de pizza com parmesão e molho de tomate italiano, e a redonda ‘Burrata al Pesto’ (R$ 83), com molho de tomate, burrata, parmesão, pesto e tomate sweet grape. As pedidas dão direito a um shot de ‘Blood Mary’. R. Dr. César, 704, Santana, 3477-2030. 18h30/0h (6ª e sáb., 18h30/1h).