Carnaval 2019: confira uma seleção de blocos de rua e shows para celebrar em SP

Não é de hoje que em São Paulo a folia de carnaval têm começado cada vez mais cedo. Este ano, por exemplo, enquanto o pré-carnaval não havia começado oficialmente, blocos de rua deram a largada no esquenta do Carnaval 2019 no início de janeiro, com ensaios abertos e comemorações em locais fechados.

Agora, os bloquinhos se espalham de vez pela cidade, com atrações pagas e gratuitas e shows de samba e MPB. Abaixo, reunimos alguns para você já curtir a partir da sexta, dia 1º. Confira e aproveite!

Ilú Obá de Min

O bloco desfila 6ª (1º) na Praça da República, a partir de 20h, e também se apresenta no Sesc Belenzinho, na 2ª (4). O nome do grupo, que sai em cortejo por São Paulo desde 2005, significa “mãos femininas que tocam tambor para Xangô”, em iorubá. Tocando tambores, as mulheres que integram o coletivo celebram a força feminina, a cultura e as tradições de origem africana e as conquistas proporcionadas pelo movimento negro. No ano passado, elas participaram do álbum ‘Deus é Mulher’, de Elza Soares.

Sesc Belenzinho: Praça. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 2ª (4), 18h. Grátis.

Chica Chica Boom

Alice Caymmi, Blubell, Ná Ozzetti e Suzana Salles participam do show Chica Chica Boom, que homenageia os 110 anos de Carmen Miranda. ‘Tico Tico no Fubá’ e ‘Mamãe Eu Quero’ são apresentadas em novas versões.

Sesc Pinheiros: Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (3) e 2ª (4), 16h. Grátis.

Diversos shows

O Carnaval na Cidade recebe no sábado (2) nomes como o Monobloco. O Bloco Vou De Táxi é uma das atrações de domingo (3) e Anitta se apresenta na 2ª (4).

Jockey Club: Av. Lineu de Paula Machado, 1.263. Sáb. (2), dom. (3) e 2ª (4), 13h (abertura). R$ 390 (R$ 1.050, três dias). Vendas pelo site: www.ingresse.com.

Tarado Ni Você

Criado há cinco anos, o bloco homenageia Caetano Veloso e a obra do compositor. Nesta apresentação, eles relembram ‘Vaca Profana’, ‘A Luz de Tieta’ e ‘Tropicália’.

Sesc Itaquera | Praça de eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 3ª (5), 15h30. Grátis.

Mangueira

A Velha Guarda da Mangueira (foto) apresenta show do álbum ‘Velha Guarda Musical da Mangueira canta Geraldo Pereira’ (2018). No álbum, há canções do compositor de ‘Sem Compromisso’ e ‘Falsa Baiana’. Músicas que marcaram a história da escola de samba e outras compostas por Cartola e Chico Buarque não ficam de fora da apresentação.

Sesc Pompeia | Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (2), 21h; dom. (3), 18h. R$ 6/R$ 20.