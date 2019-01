Confira um roteiro de atrações para as férias escolares de janeiro

AÇÃO

Bem Me Quer Sports

A academia infantil (foto acima) promove um curso especial de férias com programação lúdica, educativa e divertida. Em grupos divididos por faixa etária, a turminha participará de gincanas, atividades esportivas, jogos de tabuleiro, oficinas de culinária e também de artes. Só não vale ficar parado! 3 a 10 anos. R. Antonio Cardoso, 76, V. Olímpia, 3044-1108. De 7 a 24/1. 2ª a 6ª, 14h/17h. R$ 412 (por semana).

Escape Júnior

Explorar o porão de um navio pirata; solucionar as charadas do laboratório do doutor Maquiavel; descobrir o que há no sótão do colégio; impedir que um contrabandista de animais seja solto. Esses são os temas propostos nas salas do Escape Junior. Lá dentro, as crianças têm 60 minutos para desvendar um mistério. Para tanto, precisam resolver problemas matemáticos, levantar dados sobre ciência, história e geografia, além de lidar com informações sobre o corpo humano, exercitando a capacidade de raciocínio, em uma atividade coletiva. Os grupos são compostos por um número de quatro a oito crianças, que participam da brincadeira acompanhadas por um monitor do local. 7 a 13 anos. Escape Júnior. R. Brentano, 513, V. Leopoldina, 4324-0444. 14h/20h (fecha 2ª). R$ 65 (por criança).

CURSOS

Roda de Matemática

A Roda de Matemática tem a missão de despertar e cultivar o amor pela matemática de uma forma interessante e criativa. Para este verão, o curso de férias ‘Um Passeio pela Matemática’ vai apresentar fundamentos e ideias matemáticas de maneira divertida e desafiadora, durante dois encontros. São pequenos grupos, nos quais as crianças são apresentadas a problemas abertos – e incentivadas a trocar ideias, construindo juntas as soluções. 5 a 12 anos. R. Cônego Eugênio Leite, 933, cj. 111, Pinheiros, 99147-9442. De 21 a 24/1. 2ª e 4ª ou 3ª e 5ª, 10h/11h20 ou 14h30/15h50. R$ 180 (dois encontros).

MOSTRA

Quadrinhos

A exposição no MIS (foto acima) conta a trajetória das HQs. Mais de 500 itens são exibidos em 14 ambientes, que incluem áreas dedicadas a editoras como a Marvel e estúdios como o de Mauricio de Sousa. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/22h (dom. e fer., 9h/20h; fecha 2ª). R$ 30. Até 31/3. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

MUSEU

Museu da Imaginação

O museu usa os cinco sentidos para conduzir atividades lúdicas e transformar brincadeiras em uma experiência interativa para as crianças. Entre as novidades, tem a instalação imersiva ‘Descobrindo Van Gogh’, que apresenta as obras do artista em salas temáticas (disponível até abril), e a exposição ‘Mergulho com Monet’, da artista plástica Coca Rodriguez Coelho, uma instalação feita com tecidos, silicone e espumas inspirada na ‘Nymphèas’, série de pinturas do artista (em cartaz até março). R. Ricardo Cavatton, 251, Lapa, 2645-7590. 10h/13h e 14h/17h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Fecha hoje (28) a 4ª (2). R$ 50/R$ 80.

OFICINAS

Brincando no Pé

Para o mês das férias escolares, atividades recreativas e experiências sensoriais são organizadas no local de 2ª a 6ª. O espaço oferece vagas diárias de meio período – das 9h às 13h ou das 14h às 18h – e em período integral, das 9h às 18h. As atividades são voltadas para crianças a partir de 2 anos – menores de 3 anos devem estar acompanhados de um adulto. O local vende um lanche por R$ 10, contendo uma fruta, suco e acompanhamento. R. Pedroso de Camargo, 319, Chácara Sto. Antônio, 99364-6887. A partir de 2ª (7). R$ 80 (meio período)/R$ 150 (integral). Até 1º/2.

PARQUE

Aquário de São Paulo

São 15 mil metros quadrados e 4 milhões de litros de água, onde vivem milhares de animais de centenas de espécies. Considerado o maior oceanário da América do Sul, o aquário abriga também cangurus, coalas, lêmures, suricatas, morcegos gigantes de Java, mamíferos aquáticos (como a lontra e o peixe-boi), jacarés, tubarões, macacos e até tucanos. Livre. R. Huet Bacelar, Ipiranga, 407, 2273-5500. 9h/17h. R$ 60/R$ 90. Vendas pelo site: www.aquariodesaopaulo.com.br

TEATRO

Carmen – A Grande Pequena Notável

Com direção de Kleber Montanheiro, o espetáculo musical conta a trajetória de Carmen Miranda a partir do livro infantojuvenil homônimo, de Heloísa Seixas e Julia Romeu. 70 min. Livre. CCBB (133 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 20. Até 26/1.

Pequena Magdalena

Para as férias, o espetáculo sobre a pintora mexicana Frida Kahlo retorna à cidade. No enredo, a menina Magdalena deve salvar as festas do Dia de Los Muertos após causar um acidente. 55 min. 5 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. A partir de dom. (6). Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 10/2.

Umbigo

Estreia de Gero Camilo no teatro infantil, o espetáculo conta a história de Aderbal, menino de 9 anos que, após descobrir que não tem umbigo, busca entender a aceitação de seus colegas. Por meio do humor, a montagem discute temas como diversidade e preconceito. 55 min. 4 anos. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 3/2.