Confira um roteiro de atrações gratuitas para aproveitar no fim de semana

BALADA

Madonna: Especial Confessions

A festa mensal homenageia todas as ‘eras’ da cantora pop Madonna, com sucessos como ‘Vogue’, ‘Into the Groove’ e ‘Hung Up’. Esta edição destaca especialmente as faixas do álbum ‘Confessions on a Dancefloor’, lançado em 2005. Na pista, drag queens apresentam breves performances de dança ao longo da noite. ZIG Duplex. R. Araújo, 155, República, 97347-8996. Hoje (13), 23h45/8h. Grátis.

CINEMA

Maldito Seja o Fruto

A mostra reúne produções com diferentes olhares sobre as relações maternas. A programação inclui títulos como ‘O Babadook’ (2014), de Jennifer Kent, no domingo (15), às 18h; e ‘O Bebê de Rosemary’ (1968), clássico de Roman Polanski, também no domingo (15), às 20h. As sessões são gratuitas e ocorrem nos fins de semana no Centro Maria Antônia. Cinusp Maria Antonia. R. Maria Antônia, 294, 3123-5202. Grátis. Programação completa: www.usp.br/cinusp

CRIANÇAS

Cine Kids

Na edição de setembro, o Cine Kids, do MIS, exibe o filme ‘Vida de Inseto’ (foto), que conta a história de gananciosos gafanhotos, que exigem uma parte da colheita das formigas. Mas, quando algo dá errado e a safra é destruída, eles ameaçam um ataque – e as formigas são forçadas a pedir ajuda a outros insetos para enfrentá-los numa batalha. Livre. Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (14), 11h. Grátis.

NoveSete

A livraria infantojuvenil comemora 12 anos com uma maratona de contação de histórias. Durante mais de cinco horas ininterruptas, nove contadores vão dar vida a enredos presentes em diferentes livros. A atividade vai ocorrer no galpão de eventos da livraria, que tem capacidade para 100 lugares. Livre. Livraria NoveSete. R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb.(14), 14h/20h. Grátis

DANÇA

Zona

Tempo, identidade e território estão entre os temas abordados pelo Coletivo Menos 1Invisível, cuja coreografia ainda tem como inspiração as obras do pintor mexicano Sergio Garval. 60 min. 16 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 4ª, 5ª e 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até sáb. (14).



EXPOSIÇÕES

Man Ray em Paris

Expoente do movimento surrealista, o americano ganha uma grande mostra, que destaca sua produção no período em que viveu em Paris, entre 1921 e 1940. São exibidas 255 obras, entre objetos, vídeos, fotografias e serigrafias. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Até 28/10.

MÚSICA

Karol Conka

Na companhia do DJ Hadji, a artista mostra canções de seu último trabalho ‘Ambulante’, como ‘Kaça’, ‘Bem Sucedida’ e ‘Vida que Vale’, além de sucessos como ‘Farofei’ e ‘Tombei’. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (15), 15. Grátis.

Luedji Luna

Cantora e compositora baiana, ela apresenta o show ‘Mundo’, com sonoridade voltada para ao rap e à música eletrônica. O show conta com participação do DJ Nyack. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Sáb. (14), 20h. Grátis.

MÚSICA CLÁSSICA

Quarteto Refugi

Dentro do projeto ‘Cem Anos da Cripta da Catedral da Sé’, integrantes da Orquestra Mundana Refugi traz um recorte do repertório do grupo em configuração camerística. Catedral da Sé. Sala do Piano.Praça da Sé, s/n, Centro, 3107-6832. Sáb. (14), 16h. Grátis.

PASSEIOS

101ª Exposição de Orquídeas

Mais de mil espécies exóticas de orquídeas serão expostas no evento, que também conta com venda de produtos e acessórios para cultivo, com vasos e orquídeas a partir de R$ 10. Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. R. Galvão Bueno, 596, Liberdade, 95061-1856. Sáb. (14), 9h/19h; dom. (15), 9h/18h. Grátis.

Festa de San Gennaro

Na Mooca, a 46ª edição da festa reúne mais de 30 barracas com pratos típicos da culinária italiana. Na cantina da paróquia, o ingresso (R$ 60, aos sábados; R$ 40, aos domingos) garante um prato de macarrão, um de antepasto e um pedaço de pizza. R. San Gennaro e R. Lins, s/nº, Mooca, 3209-0089. Sáb. e dom., 18h. Grátis. Até 6/10.

Festival Red Bull Basement

Com palestras e oficinas, o evento aborda o uso da tecnologia para problemas sociais. Um dos destaques da programação é o planetário montado na laje do Red Bull Station, que receberá grupos para observar constelações afro-indígenas a cada 20 minutos. Para workshops e outras atrações, as inscrições serão feitas na entrada. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb (14), 10h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/RedB2019

TEATRO

Erêndira – A Incrível e Triste História da Cândida Erêndira e Sua Avó Desalmada

Marco Antonio Rodrigues dirige montagem de texto de Gabriel García Márquez, em versão de Augusto Boal. No elenco, Celso Frateschi, Giovana Cordeiro e outros. 120 min. 14 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reserva em: bit.ly/sesisp). Até 8/12.