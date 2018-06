Confira um jantar exclusivo no Aizomê e outros dois festivais em restaurantes paulistanos

A chef Telma Shiraishi recebe no Aizomê a chef e confeiteira Saiko Izawa, para uma série de jantares a quatro mãos, de 3ª (24) a 28/4. Em nove etapas, o menu-degustação (R$ 225) inclui pratos como o filé de wagyu grelhado com uni e hon wasabi (foto). Al. Fernão Cardim, 39, Jd. Paulista, 3251-5157. 12h/14h30 e 18h30/23h (sáb., 18h30/23h30; fecha dom.).

O restaurante Praça São Lourenço realiza uma temporada de risotos, com seis receitas especiais servidas apenas no jantar, até 29/4. No cardápio, há versões como a ‘Riso Negro’ (R$ 89; foto), com tinta de lula, lulas e vieras grelhadas. Outra opção é o risoto de ossobuco de vitela e picles de palmito (R$ 78). R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia, 3053-9300. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª, até 0h30; sáb., 12h/17h e 19h/0h30; dom., 12h/17h).

Até o fim de abril, o chef Ivo Lopes serve quatro pratos com carne de jacaré, no Avenida Café Bistrô. Como entrada, ele sugere a ‘Ponta da Cauda Crocante’ (R$ 52), acompanhada de molho tártaro. Entre os principais, está a coxa de jacaré cozida em baixa temperatura e servida com molho do próprio assado e purê de batata cremoso (R$ 96; foto). R. Ibipetuba, 52, Mooca, 2373-7213. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).