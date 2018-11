Confira shows para ver no feriado e também na véspera; Elza Soares e Popload Festival estão entre os destaques

4ª (14)

Chico Salem

Integrante da banda de Arnaldo Antunes, o músico faz pré-lançamento do show ‘Raul Vivo – 30 anos Sem Raul Seixas’, dedicado ao artista morto em 1989. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (14), 22h30 (abertura, 21h). R$ 55/R$ 65. Cc.: todos. Cd: todos.

Connan Mockasin

Em sua primeira visita ao Brasil, o cantor e compositor neozelandês mostra no palco a psicodelia que rege os álbuns de sua carreira. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. 4ª (14), 19h. R$ 100/R$ 200. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Elza Soares

Atração da festa Pardieiro, a cantora apresenta nova versão do show ‘A Voz e a Máquina’, repleto de timbres eletrônicos. ‘Computadores Fazem Arte’, ‘A Carne’ e ‘O Tempo Não Para’ estão no repertório. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 4ª (14), 23h (abertura). R$ 80/R$ 120. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Emicida

Em homenagem à sua primeira década de carreira, o rapper interpreta músicas do DVD ’10 Anos de Triunfo’, lançado este ano. Sucessos dividem espaço com novas músicas, como ‘Pantera Negra’. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 4ª (14), 21h30. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Flora Matos

Com carreira de expressão no rap, a brasiliense apresenta as músicas de seu primeiro álbum, ‘Eletrocardiograma’ (2017). Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 4ª (14), 23h. R$ 25/R$ 35. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Xixel Langa e Cheny Wa Gune

A dupla de moçambicanos apresentam canções com instrumentação típica de seu país de origem. Lenna Bahule e Projeto Nômade participam do show. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (14), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (15)

Anelis Assumpção

O título de seu terceiro álbum, ‘Taurina’ (2018), alude ao signo de Touro e aos significados sagrados e profanos atribuídos à vaca. A comida e sabores diversos servem de base para as letras do disco. Ava Rocha participa do show. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 5ª (15), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arto Lindsay

Produtor que já trabalhou com Caetano Veloso e Marisa Monte, ele apresenta as músicas do álbum ‘Cuidado Madame’ (2017), com ecos de pop e experimentalismo. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 5ª (15), 17h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Di Melo

O pernambucano relembra seu primeiro álbum, de 1975, e canções de ‘Imorrível’ (2015), com influências de soul e funk. Liniker participa da apresentação. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (15), 18h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ritchie e Blacktie

‘Ritchie & Blacktie – Old Friends – The Songs of Paul Simon’ (2016) é álbum que une o autor de ‘Menina Veneno’ ao trio. No repertório, só músicas de Paul Simon. O músico Tuco Marcondes participa. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (15), 21h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maglore

O álbum ‘Todas as Bandeiras’, lançado no ano passado, é o quarto da banda, agora em formação de quarteto. ‘Aquela Força’ é uma das boas faixas do álbum. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (15), 20h. R$ 20/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Mestrinho

Acompanhante de Gilberto Gil e Elba Ramalho, o acordeonista faz show do álbum ‘É Tempo Pra Viver’. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (15), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Popload Festival

Em sua 6ª edição, o Popload Festival traz ao Brasil três bandas americanas que tocam pela primeira vez por aqui. Acredite – perto de celebrar 45 anos de carreira, o Blondie nunca tinha vindo. Célebre no circuito alternativo, o Death Cab for Cutie chega ao País poucos meses depois de lançar o álbum ‘Thank You for Today’. Já o grupo At The Drive In mostra a potência de seu som hardcore.

Quem encerra a programação do festival é Lorde (foto acima), em sua segunda passagem pelo Brasil. Ela faz única apresentação na América do Sul, baseada no álbum ‘Melodrama’ (2017), em que privilegia o piano e as batidas eletrônicas. Desde 2013 sem gravar, o duo MGMT lançou este ano o disco ‘Little Dark Age’, o que estimulou a volta de Andrew VanWyngarden e Ben Goldwasser aos palcos. Mallu Magalhães e Tim Bernardes fazem show juntos, montado exclusivamente para o festival, e Letícia Novaes, a Letrux, abre o evento. Memorial da América Latina (15.000 lug.). Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. 5ª (15), 12h (abertura dos portões). R$ 450/R$ 750. Vendas pelo site: www.ticketload.com