Confira shows para ver no feriado de 3ª (20) e também na véspera; Anitta se apresenta ao lado de Ludmilla

2ª (19)

Silva

Com inspiração na sonoridade da MPB, o artista capixaba apresenta as músicas do álbum ‘Brasileiro’ (2018). Uma das faixas, ‘Fica Tudo Bem’, foi gravada com Anitta. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 2ª (19) e 3ª (20), 21h. R$ 70/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vanessa Jackson

Hits da disco music fazem parte do show da cantora, que interpreta ‘I Will Survive’ e outras canções. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 2ª (19), 23h (abertura, 21h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

3ª (20)

Clairo

Com 20 anos, a americana vem se destacando entre os nomes internacionais contemporâneos do pop. A música ‘Pretty Girl’ é um de seus hits, que ‘viralizou’ pela internet. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. 3ª (20), 19h30. R$ 130/R$ 400. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

4ª (21)

Josyara

Explorando o violão e as batidas eletrônicas, a cantora lança o segundo álbum da carreira, ‘Mansa Fúria’. Canções como ‘Fogueira’ e ‘Rota de Colisão’ estão no repertório. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 4ª (21), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Made In Brazil

A banda comemora os 40 anos do lançamento do álbum ‘Paulicéia Desvairada’, homenagem ao Movimento Modernista de 1922. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (21), 18h e 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

5ª (22)

Bemti

Em show com participação de Johnny Hooker e Nina Oliveira, o artista lança o primeiro álbum solo, ‘Era Dois’, em que mistura viola caipira a sintetizadores. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (22), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Gang Of Four

A banda de pós-punk está de volta ao Brasil, no embalo do lançamento do EP ‘Complict’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (22) e 23/11, 21h30. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pedro Luís

‘Pérola Negra’ (1973), primeiro álbum de Luiz Melodia, é interpretado pelo artista na íntegra. Zezé Motta participa do show. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (22), 22h30 (abertura, 21h). R$ 70/R$ 90. Cc.: todos. Cd: todos.

Tatá Aeroplano e Murilo Sá

Em shows distintos, os artistas lançam discos. Murilo Sá toca às 22h canções de ‘Fossanova’. Já Tatá apresenta o repertório de ‘Alma de Gato’, em apresentação que tem participação de Bárbara Eugênia, Ciça Góes, entre outros. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 5ª (22), 21h (abertura). R$ 15/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Combatchy: Anitta vs Ludmilla

O projeto foi criado por Anitta, que protagoniza ‘duelos’ musicais com a convidada Ludmilla. No palco montado em formato de octógono, elas se alternam em números solos e coletivos. Espaço das Américas (7.750 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 2ª (19), 22h (abertura; show, 0h30). R$ 80/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

MECABrás

O festival mescla nomes nacionais e estrangeiros, como o inglês Dan Shake e o francês Jaques, dedicados à música eletrônica. Entre as atrações brasileiras, estão Elza Soares, Linn da Quebrada e BadSista. Fabriketa. R. do Bucolismo, 81, Brás. 2ª (19), 21h. R$ 90/R$ 180. Vendas pelo site: www.ingresse.com