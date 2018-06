Confira quatro novas exposições para ver em São Paulo

Piauí – Sertão Rio Mar

Na mostra (foto), Valdeci Ribeiro apresenta o resultado de 36 jornadas fotográficas por paisagens de parques nacionais e praias do Estado nordestino. A curadoria é de Renata Junqueira. Galeria Rabieh. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 147, Cerqueira César, 3062-7173. Inauguração: 4ª (6). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 5/7.

Cristina Suzuki

A artista exibe a obra ‘Figura 1 e Figura 1 Espelhada Alternadas’. No trabalho, ela transpõe a arte analógica dos carimbos para a forma de pixels. Centro Cultural Fiesp. Galeria de Arte Digital. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7000. 19h/6h. Grátis. Até 17/6.

Marcellvs L.

O artista exibe a instalação ‘Ontologia Lenta’, composta por três canais de vídeo sincronizados com quatro de áudio. Galeria Luisa Strina. R. Padre João Manuel, 755, Cerqueira César, 3088-2471. Inauguração: 4ª (6). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 4/8.

Revelação e Luz das Formas do Imaginário

A mostra é o resultado de oficinas de arte ministradas pelo artista Carlos Araújo a participantes do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural, que atende crianças e jovens com deficiência intelectual e em vulnerabilidade social. MAB-Faap. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198. Inauguração: 5ª (7). 10h/19h (sáb., dom., e fer., 10h/18h; fecha 3ª). Grátis. Até 17/6.