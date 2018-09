Confira os menus especiais do Ecully e do Cantaloup e um festival para brindar a primavera

+ Sob comando dos chefs Guilherme Tse Candido e Juliana Amorim, o Ecully brinda a primavera com um almoço no sábado (22), harmonizado e servido em cinco etapas. O cardápio (R$ 249, com vinhos, água e café) inclui camarão marinado no champanhe; tartare de atum com tempurá de lula e limão-cravo; e garoupa na manteiga com consommé de cogumelos e couve-flor roxa (foto acima). R. Cotoxó, 493, Perdizes, 3853-3933. 12h/ 15h e 19h30/23h30 (6ª, 12h/15h e 20h/0h; sáb., 12h30/16h e 20h/0h; dom., 12h30/16h; fecha 2ª).

+ Com ambiente elegante e boa cozinha, o Cantaloup recebe na 3ª (25) os chefs Bárbara Verzola e Pablo Pavón, do restaurante Soeta, no Espírito Santo, para preparar um jantar em dez etapas (R$ 250). No menu, pratos como o tartare de lagosta, vieira com mel e biquinho; o nhoque de polenta com creme de parmesão; e o porquinho recheado com purê de feijão branco, taioba e farofa (foto acima). R. Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, 3078-9884 (150 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, 12h/15h e 19h/1h; sáb., 19h/1h; dom., 12h/17h).

+ Para celebrar a primavera, a 8ª edição da Feira Sabor Nacional vai reunir, no Museu da Casa Brasileira, pequenos produtores de alcachofra, flores comestíveis, chás, frutas e também de alimentos como biscoitos artesanais, manteiga temperada, queijos, geleias, chocolates, doces e pães. O espaço também terá uma praça de alimentação, com quitutes, pratos e bebidas. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Sáb. (22), 10h/20h; dom. (23), 10h/19h. Grátis.