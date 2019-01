Confira os destaques do Sesc Verão, que reúne cerca de 1.800 atividades esportivas em São Paulo

De sábado (5) até 5/3, a 24ª edição do Sesc Verão reúne cerca de 1.800 atividades esportivas e recreativas em todas as unidades paulistas. Confira alguns destaques da programação

Humberto Abdo e Renato Vieira

+ Apresentações e vivências de basquete (foto abaixo) e handebol serão conduzidas pelos atletas Magic Paula e Daniel Cubano. As inscrições devem ser feitas no local com uma hora de antecedência. Sesc Pinheiros. Ginásio Ônix. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 27/1, 15h30/17h30.

+ Flávio Ascânio, atleta e comentarista de eventos esportivos, participa de bate-papo e demonstração de snowboard, modalidade surgida nos Estados Unidos. A atividade é recomendada para maiores de 6 anos. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (5), 14h/16h.

+ Marcel Stürmer, que ganhou quatro vezes a medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos, faz uma apresentação de patinação artística no ginásio. Sesc Interlagos. Av. Manoel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Sáb. (5), 14h/15h.

+ O atleta Miguel Pupo participa de uma apresentação, vivência e bate-papo sobre o surfe. Para participar, é necessário apresentar a credencial plena do Sesc e ter o exame dermatológico atualizado. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 6971-8700. 24/2, 11h/13h.

+ O curso Na Trilha do Corredor Ancestral aborda a prática de corridas em seis encontros, cinco deles no Sesc Vila Mariana e o último, em 17/2 (6h/14h), em São Francisco Xavier. Inscrições devem ser feitas na unidade. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. A partir de 5ª (10). 5ª, 19h/21h (exceto 24/1).

+ A Ginástica Laboral (foto acima) é uma atividade física adaptada ao ambiente de trabalho, como forma de aliviar o estresse e as tensões causadas por movimentos repetitivos. Jaqueline Beu, Marco Andrade e Rony Denis apresentam a modalidade no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. Sesc CPF. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 3254-5600. 2ª (7) e 5ª (10), 14h/ 14h30 e 17h30/18h; 3ª (8) e 4ª (9), 10h/10h30 e 14h/14h30; 11/1, 10h/10h30; 12/1, 14h/ 14h30.

+ A Imigração e a Prática Esportiva na Cidade de São Paulo é uma instalação sobre a influência de imigrantes na formação de clubes esportivos da região. Três salas do 8º andar reúnem jogos infantis e informações sobre os hábitos esportivos trazidos de outros países. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, 3350-6300. 3ª a sáb., 10h/20h; dom., 10h/17h; 25/1, 10h/17h. Até 1º/3.

+ Em Nadando com Cesar Cielo, o atleta olímpico conduz apresentação esportiva seguida de vivência e bate-papo. A atividade é recomendada para maiores de 7 anos. Sesc Santana. Ginásio. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 6971-8700. 27/1, 11h/13h.

+ Jogando Voleibol com Serginho e Fofão conta com a participação dos atletas Sérgio Santos e Hélia Souza, que disputam juntos uma partida de vôlei no 8º andar. A partir de 7 anos. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, 3350-6300. 25/1, 14h/15h30.

+ Com um percurso de 32 km, o Passeio Ciclístico – Marginal Pinheiros é indicado para ciclistas maiores de 16 anos. As inscrições devem ser feitas no Núcleo de Esportes até 12/1. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 13/1, 8h/13h.

+ Sandro Dias, o Mineirinho, hexacampeão mundial de skate, dá dicas sobre a modalidade. Primeiro a completar a manobra conhecida como 900º em uma competição, ele também fala sobre sua trajetória. A atividade se repete no Sesc Pompeia em 12/1, entre 15h e 17h. Nesta unidade, Sandro também apresenta o projeto social Skatescola – Superando Obstáculos. Skates e capacetes estarão disponíveis para o público nas duas programações. Sesc Belenzinho. Praça Central. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076- 9700. Dom. (6), 11h/13h.

+ Os participantes do Enduro a Pé, ou Trekking de Regularidade, devem seguir um percurso predeterminado, obedecendo a uma planilha de orientação. Com saída do Sesc Carmo, a atividade será finalizada no Sesc Parque D. Pedro II. As inscrições já podem ser feitas pelo e-mail enduro

@carmo.sescsp.org.br ou no site www.sescsp.org.br. Sesc Carmo. R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 25/1, 8h/13h.

+ Atividades como corrida e caminhada e o exercício da concentração, do equilíbrio e da respiração fazem parte do Treino Gaia. Herica Sanfelice, a criadora do método, dará aulas abertas em janeiro, a partir de 4ª (9). Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos. R. Pelotas, 141, 5080-3000. 4ª, 19h/20h. Até 30/1.

+ A associação ICEL –Interação Cultura Esporte e Lazer vai apresentar a modalidade Handebol em Cadeira de Rodas. A atividade será realizada em uma arena no Poupatempo Sé montada pelo Sesc Carmo. Poupatempo Sé. Pça. do Carmo, s/nº, metrô Sé. 16/1, 15h30/17h30.

+ Na primeira atividade do projeto Vou de Bike!, com passeios pela cidade, o coletivo Preta, Vem de Bike e instrutores do Sesc conduzem ciclistas até o Parque da Juventude (foto). Os participantes devem levar suas bicicletas. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 20/1, 9h.

+ A equipe de Tiro com Arco do Clube Atlético Morumbi apresenta vivência de Iniciação ao Arco e Flecha Olímpico. O curso é formado por oito encontros no Sesc Vila Mariana, na 4ª e na 6ª, além de uma última atividade na Vila dos Arqueiros, em 24/2. Quem tem credencial plena do Sesc pode se inscrever na Central de Atendimento do Sesc Vila Mariana a partir de sábado (5). Vagas remanescentes para outros interessados estarão disponíveis somente a partir de 7/2. Sesc Vila Mariana. Sala Corpo & Artes. R. Pelotas, 141, 5080-3000. De 30/1 a 22/2. 4ª e 6ª, 19h/21h. Vila dos Arqueiros. R. Jorge Tibiriçá, 700, V. Mariana. 24/2, 10h/13h.

+ “Te ajudo a crescer e em duas rodas deslizar”, escreveram Toquinho e Mutinho na letra da música ‘A Bicicleta’. Para quem nunca deslizou em duas rodas por não saber andar com a ‘magrela’, a oportunidade vem pela iniciativa do Instituto Aromeiazero, que promove o uso das bicicletas. Na oficina Aprendendo a Pedalar, profissionais ensinam crianças, jovens e adultos a se locomover com elas, ao ar livre. Trinta bicicletas e capacetes estarão à disposição do público. Sesc Parque Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. De 16 a 20/1, 10h/17h.

+ Construído em 1892 e demolido em 1916, o Velódromo da Consolação foi também o primeiro estádio de futebol da cidade e marcou época com partidas que tinham a participação de craques como Charles Miller. Projeções em vídeo recriam a pista do antigo espaço, que ficava entre o que são atualmente as ruas Nestor Pestana e Martinho Prado, em uma vivência com atividades simultâneas que utilizam bicicletas. Para maiores de 10 anos. Sesc 24 de Maio. Sala 1 de Esportes (8º andar). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 25 e 27/1, 11h/17h30; 26/1, 11h/18h.

+ A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo promove vivência de street curling, modalidade olímpica praticada em uma pista de gelo artificial que simula um jogo de curling. Criado por volta do século 16, na Escócia, o curling original teve as primeiras regras elaboradas em 1838. Com a ajuda de varredores, os competidores devem lançar pedras de granito o mais próximo possível de um alvo. Podem participar da atividade maiores de 6 anos. Sesc Consolação. Ginásio Verde (2º andar). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 25 e 26/1, 13h/17h.

+ A banda Plebe Rude fará o show de encerramento do treino de caminhada e corrida, que vai ocorrer entre 7h e 9h, com a presença do ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele ficou com a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Um dos principais nomes do punk brasiliense, o grupo formado nos anos 1980 apresentará show do álbum ‘Primórdios’. O Sesc Itaquera recomenda que o público esteja vacinado contra a febre amarela. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 19/1, 11h/12h30.