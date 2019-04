Confira os destaques do Lollapalooza 2019 e como chegar ao evento

+ Depois de atingir recorde de público no ano passado, com 300 mil pessoas circulando pelo Autódromo de Interlagos durante três dias, o Lollapalooza chega agora à oitava edição paulistana. Setenta artistas do Brasil e do exterior se apresentam em quatro palcos, formando um painel do que tem chamado a atenção na música contemporânea. Mas há também espaço para veteranos. Novamente, o ingresso é a pulseira Lolla Cashless by Next – que serve de entrada e ainda substitui qualquer tipo de dinheiro na compra de bebidas, comidas e outros serviços. Confira as dicas para chegar ao local, o que você pode (e não pode) levar ao evento, e, claro, as atrações que são destaque em cada dia do festival.

O que pode levar:

– chapéu ou boné

– óculos escuros

– barrinha de cereal

– canga

– capa de chuva

– protetores solar e labial

– câmera portátil

– mochila ou bolsa

– frutas cortadas

– alimentos industrializados dentro da embalagem original fechada

O que não pode levar

– garrafas, latas ou bebidas – utensílios de armazenagem e embalagens rígidas com tampa

– objetos pontiagudos e cortantes

– fogos de artifício

– capacetes e guarda-chuvas

– cadeiras e bancos

– objetos de vidro

– bastão para tirar fotos e selfies

– câmera ou filmadora profissional

– animais (exceto cão-guia)

Como chegar e sair

Pegue a Linha 9 – Esmeralda da CPTM e desembarque na estação Autódromo, aberta no sábado até 1h e na 6ª e no domingo até 0h.

No site www.ticketsforfun.com.br, há venda de vagas no estacionamento do Autódromo de Interlagos.

Para carros, o valor varia de R$ 110 a R$ 130; e, para vans e ônibus, de R$ 200 a R$ 400.

Quem vai ao festival de carona pode embarcar e desembarcar na Pça. Enzo Ferrari, localizada na Av. Interlagos.

Veículos de aplicativos terão um ponto de encontro na Pça. Enzo Ferrari. Táxis embarcam e desembarcam perto dos portões D, M, 7 e 8.

Uma linha especial de ônibus sairá da Av. Jacinto Júlio (perto do portão 9) com destino ao Terminal Santo Amaro – na 6ª e no sábado, das 21h até 1h; e, no domingo, das 20h à meia-noite.

O serviço de traslado Lolla Transfer sai de quatro pontos da cidade, por R$ 100. As vendas são pela internet (lollapaloozabr.busup.com).

Atrações de 6ª (5)

+ Depois de finalmente terem se reunido em turnê, no ano passado, os amigos e parceiros musicais Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes (foto) fazem show dos Tribalistas no festival. A apresentação ocorre no Palco Budweiser, às 18h05. Eles preparam terreno para uma das mais esperadas atrações do dia, o grupo inglês Arctic Monkeys. No mesmo palco, o quarteto liderado por Alex Turner destaca as músicas do álbum ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ (2018), a partir das 21h. A banda The 1975 e o cantor inglês Sam Smith estarão no Palco Onix, respectivamente às 17h e às 19h25.

St.Vincent (18h20) e Macklemore (21h) encerram a programação do Palco Adidas. As bandas nacionais Molho Negro (12h30, Palco Adidas), Autoramas (13h15, Palco Onix) e Scalene (14h, Palco Budweiser) também se apresentam.

Atrações de sábado (6)

+ O rock alternativo do grupo Kings of Leon (foto) encerra o Palco Budweiser às 21h. Dono do hit ‘Fly Away’, Lenny Kravitz vem antes, a partir das 18h20, no rastro do lançamento do álbum ‘Raise Vibration’. O grupo Carne Doce (12h30), o rapper Rashid (14h10) e a banda Snow Patrol (16h10) também tocam no Budweiser. Catavento (11h50), Liniker e os Caramelows (13h15) e Silva (15h05) são os representantes nacionais do Palco Onix, com a programação do dia fechada pelos shows de Bring me the Horizon (17h15) e Post Malone (19h40). Uma das novas representantes do R&B, Jorja Smith estará no Palco Adidas às 18h20, precedendo o duo de música eletrônica Odesza (21h). Destaque da cena contemporânea nacional, Duda Beat abre o mesmo palco a partir das 12h30.

Atrações de domingo (7)

+ O aclamado hip hop de Kendrick Lamar (foto), um dos nomes mais importantes do estilo, invade o Palco Budweiser a partir das 21h. Antes, há show dos americanos do grupo Greta Van Fleet (18h15), que vêm ao Brasil pela primeira vez. Aláfia (12h35), o rapper Bk’ (14h10) e o grupo inglês The Struts (16h05) tocam no mesmo espaço. Depois da apresentação de Gabriel O Pensador (15h) no Palco Onix, há shows do grupo Interpol (17h10) e do duo Twenty One Pilots (19h25). O Palco Adidas é aberto por artistas da cena contemporânea nacional: Luiza Lian (12h35), Letrux (14h10) e Iza (16h05). Na sequência, o trio australiano de música eletrônica Rüfüs Du Sol (18h15) e a banda inglesa Years & Years (21h) se apresentam no espaço.