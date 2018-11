Confira os destaques do evento Mesa SP e também novidades em restaurantes da capital

+ Começa hoje (9) e segue até domingo (11) mais uma edição do evento Mesa SP, que reúne chefs nacionais e internacionais para uma extensa programação de aulas de cozinha, degustações e palestras, no Memorial da América Latina. O congresso Mesa Tendências, por exemplo, receberá um time de peso, como o argentino Francis Mallmann, a chef peruana Pía León e o basco Josean Alija (R$ 900, um dia de palestras).

Já o Mesa ao Vivo terá aulas e degustações com chefs de todo o País (R$ 140/R$ 290, por um ou três dias de programação). Novidade, o Brasa na Mesa traz aulas sobre churrasco (R$ 160, o dia), com temas como desossa, charcutaria e cortes – e até uma churrascada, hoje (9), das 17h às 22h, por R$ 150.

O evento também tem atividades gratuitas – como uma carreta com degustações e aulas de panificação (foto), culinária e confeitaria, das 9h às 16h. Aberto ao público, o espaço Farofa do Brasil vai abrigar uma feira com barracas de produtores de queijos, azeites, mel, cafés, farinhas e cervejas, além de uma seção com pratos e petiscos.

Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. Hoje (9), sáb. (10) e dom. (11), 9h/20h. Inf.: mesasp.com.br

Confira as novidades em três restaurantes de São Paulo:

+ Para celebrar os cinco anos da Leggera Pizza Napoletana, o pizzaiolo André Guidon convidou cinco chefs para criarem coberturas para as redondas, que saem do forno de 3ª (13) a 18/11. Fred Caffarena, do Firin Salonu, assina a ‘Lahmacun’ (R$ 42; foto acima), pizza turca de carne bovina e de cordeiro, com extrato de pimentão, iogurte turco, cebola roxa, salsa e sumak. R. Diana, 80, Perdizes, 3862-2581. 19h/23h (6ª e sáb., 19h/23h30; dom., 19h/22h; fecha 2ª).

+ Um dos melhores endereços de peixes e frutos do mar, o Amadeus traz novidades no menu. Entre os preparos da chef Bella Masano está o polvo com batatas-doces tostadas, cebola e maionese de ervas (R$ 146; foto acima). Também ganhou lugar cativo o carpaccio de abobrinha com camarões, beterraba e pesto asiático (R$ 39). R. Haddock Lobo, 807, Jd. Paulista, 3061-2859. 12h/15h e 19h/23h (6ª e sáb., 12h/16h30 e 19h/0h; dom., 12h/17h).

+ Com direito a um lago de carpas na entrada, a unidade do Koi, no Itaim Bibi, substitui o rodízio pelo menu-degustação (R$ 79,90, almoço; R$ 109,90, jantar). Em 12 etapas, o jantar inclui, por exemplo, ceviche, guioza, tartar de salmão ou atum (foto acima), robata de edamame e lula, sushis, sashimis e a sobremesa do dia. R. Bandeira Paulista, 305, Itaim Bibi, 5051-0664. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h30/22h).