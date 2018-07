Confira os destaques do BIG Dia da Música, com mais de 70 shows gratuitos pela cidade

+ A Casa Rosa Flamingo, em parceria com o Festival Sonora São Paulo, é um dos cinco espaços dedicados apenas a shows de artistas mulheres. Nesta edição, elas ocupam mais de 50% da programação do evento. A cantora e compositora Tiê (foto) se apresenta a partir das 20h, com músicas que gravou nos quatro discos de sua carreira. Antes, explorando pop, música eletrônica e R&B, a cantora Geo toca a partir das 18h. Na sequência, vem Bia Ferreira, apostando em jazz, blues e MPB, às 19h. R. Vargem do Cedro, 140, Sumaré. Sáb. (30), a partir das 18h.

+ A programação do Breve é aberta com show da banda E a Terra Nunca me Pareceu Tão Distante (19h). Yasmin Mamedio apresenta o projeto YMA às 20h. Dois artistas da Bahia fecham a noite, a cantora Jadsa Castro (21h) e Giovani Cidreira (22h), tocando músicas do disco ‘Japanese Food’ (2017). R. Clélia, 470, Pompeia. Sáb. (30), a partir das 19h.

+ No palco do Selo Risco, Maria Beraldo interpreta as músicas de seu primeiro álbum, ‘Cavala’ (2018), às 15h. Depois do show do grupo Música de Selvagem (16h20) e de Sessa (17h40), tem a cantora e compositora Luiza Lian (19h), interpretando as músicas do álbum ‘Oyá Tempo’ (2017). R. Bento Freitas, 360, República. Sáb. (30), a partir das 15h.

+ Tatá Aeroplano é o primeiro a se apresentar na Casa Gramo, às 19h. Misturando pop, indie e rock psicodélico, Malu Maria faz show às 20h, com faixas de ‘Diamantes na Pista’, produzido pela artista com Tatá. Às 21h, a banda Porcas Borboletas interpreta músicas que marcaram seus 15 anos de carreira. R. Aurelia, 1.414, V. Romana. Sáb. (30), a partir das 19h.

+ Na madrugada de sábado para domingo, o Morfeus Club é o espaço da festa Rap Clandestino. Karen Santana, mais conhecida como Penumbra, se apresenta a partir da 1h. Depois de Thiago Elniño (2h) e Souto MC (3h), vem Rodrigo Ogi (foto), com show marcado para as 4h. Ex-integrante do grupo Contrafluxo, o rapper apresenta as músicas do EP ‘Pé no Chão’ (2017). R. Ana Cintra, 110, Campos Elísios. Dom (1º), a partir da 1h.

+ A programação da Casa do Mancha começa com show de Cinnamon Tapes, projeto de Susan Souza (foto) com influências do indie rock e do folk, às 22h. O quinteto Goldenloki e os argentinos do Toy Mashin se apresentam, respectivamente, às 23h e às 23h59. R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sáb. (30), a partir das 22h.