Confira os destaques da 5ª edição do Circos – Festival Internacional Sesc de Circo

Entre 13 e 23/6, evento apresenta 23 espetáculos; confira os destaques da programação

+ Smashed (foto acima), do grupo inglês Gandini Juggling, une dança, teatro e malabarismo com maçãs para discutir jogos de poder. A trilha vai de Vivaldi ao pop. 60 min. 12 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª (13), 14 e 15/6, 21h; 16/6, 18h. R$ 15/R$ 50.

+ Acrobacias que desafiam os limites do corpo, com batidas eletrônicas acompanhando os movimentos, marcam Backbone, espetáculo da companhia australiana Gravity & Other Myths. 74 min. 12 anos. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 14/6, 21h; 15 e 16/6, 18h. R$ 15/R$ 50.

+ Produção de Brasil, Peru e Alemanha, dirigida e apresentada por Ricardo Malerbi, Cabaré Mágico reúne seis ilusionistas, com clássicos do repertório mágico, como manipulação de objetos, cartas e aros chineses. 70 min. 10 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 14/6, 15h; 15 e 16/6, 16h. R$ 12/R$ 40.

+ A Cia. Voël, da Espanha, traz Ex-Libris (foto acima), que propõe, com dança, acrobacia e técnicas circenses, um olhar poético para o universo da leitura. 50 min. 10 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 20 e 23/6, 16h; 21 e 22/6, 21h. R$ 12/R$ 40.

+ Em Ordinários, do grupo brasileiro La Mínima, Fernando Paz, Fernando Sampaio e Filipe Bregantim vivem três improváveis soldados que precisam resgatar seu superior. 70 min. 14 anos. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 14/6, 21h; 15 e 16/6, 18h. R$ 12/R$ 40.

+ Em Strach, a Fear Song, o Théâtre d’un Jour (França e Bélgica) aborda o medo, com música lírica e acrobacias. 65 min. 12 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos II (100 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076- 9700. 18 e 19/6, 21h; 20/6, 17h. R$ 12/R$ 40.