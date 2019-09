Confira os destaques da 3ª edição da Oktoberfest em São Paulo

+ A 3ª edição da São Paulo Oktoberfest reúne apresentações de música e de danças típicas, além de pratos tradicionais na área gastronômica do evento, como currywürst e joelho de porco. Cervejas de estilos como Pale Ale e Dunkel, da Eisenbahn (R$ 15, 500 ml), e de microcervejarias (R$ 17, 500 ml) serão vendidas no local.

A programação musical inclui Diogo Nogueira, domingo (22), às 18h; Ira!, dia 29/9, às 19h; e Raimundos, em 4/10, às 22h (confira abaixo a lista completa). Jockey Club. R. Lineu de Paula Machado, 599, portão 6, Cidade Jardim. A partir de 6ª (20). 5ª, 17h/23h; 6ª, 17h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h. R$ 110/R$ 210. Até 6/10. Ingressos: saopaulooktoberfest.com.br

Atrações musicais São Paulo Oktoberfest

21/9, 22h/23h30 – Kiko Zambianchi

22/9, 18h/19h30 – Diogo Nogueira

27/9, 22h/23h30 – Biquini Cavadão

28/9, 22h/23h30 – Blitz

29/9, 19h/21h30 – Ira!

4/10, 22h/23h30 -Raimundos

5/10, 20h/21h30 – Terra Celta

5/10, 22h30/0h – Armored Dawn

6/10, 20h/21h30 – Queen Experience in Concert

Confira outras dicas de bares e baladas:

NOVOS

Mundi Bar

Com receitas de vários países, o local propõe uma ‘viagem’ pela coquetelaria mundial. Na entrada, um passaporte com foto tipo Polaroid (R$ 7) é feito na hora e usado para marcar com carimbos os drinques consumidos a cada visita – ao colecionar dez, o ‘passageiro’ ganha um coquetel. Do menu, escolha a ‘American Apple Pie’ (R$ 28), feita com bourbon, maçã, xarope de especiarias e suco de limão. Pizzas e bruschettas, como a de brie e melaço (R$ 26, 2 unid.), compõem o menu. R. Itapicuru, 828, Perdizes, 2776-8526. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Benjamim

Cheio de mimos, o bar tem uma clientela fiel. Como se não bastassem os aquecedores, também são distribuídas mantas coloridas para quem fica nas mesas externas nos dias mais frios. E já que o frio não é problema, peça uma Original (R$ 13,50) ou Itaipava (R$ 9,90). Um dos petiscos mais pedidos é a porção de ‘Pastel Benjamim’ (R$ 41, 8 unid.), de carne-seca com creme de gorgonzola. R. Vieira de Moraes, 1.034, Campo Belo, 5542-6196. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h; 2ª, 17h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Posto 6

Pelas paredes do salão, há fotos de símbolos do Rio de Janeiro, como Garrincha no Maracanã e a praia de Ipanema. Mas é nas mesas da calçada que o astral lembra mais a cidade maravilhosa. O chope é Brahma (R$ 9,50, 300ml). Para comer, há boas porções servidas na chapa, como a picanha (R$ 156, para três ou quatro pessoas). R. Aspicuelta, 644, V. Madalena, 3812-4342/381. 17h/últ. cliente (sáb. e dom., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

Bardassê

A casa serve marcas como Serramalte, Wäls e Colorado. A Wäls (R$ 33/R$ 38) de estilo Saison, frutada e com coloração âmbar, é uma boa pedida. Para comer, os itens do menu levam ingredientes da cerveja nas receitas, como a ‘Coxinha de Frango’ (R$ 36, 12 unid.), empanada com trigo e cevada. R. Dr. Renato Paes de Barros, 994, Itaim Bibi, 3044-1307. 7h/20h (5ª e 6ª, 7h/0h; fecha sáb. e dom.). Couv. art.: R$ 15. Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Boca de Ouro

Clássico de Pinheiros, o bar tem um disputado balcão em formato de ‘L’ e uma mesa de sinuca no piso superior. Para beber, peça os clássicos ‘Macunaíma’ (R$ 18), feito com cachaça, Fernet branca e limão, e o ‘Rabo de Galo’ (R$ 21), com cachaça, vermute tinto e Cynar. Do cardápio, o bolovo (R$ 15) é um dos mais pedidos. R. Cônego Eugênio Leite, 1.121, Pinheiros, 4371-3933. 18h/2h (2ª a 4ª, 18h/0h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Dona Felicidade

As bandeiras dos times do Porto e de Braga são alguns dos indícios das raízes portuguesas do bar. O tradicional bacalhau ao forno é feito com rodelas de batata, tomate, pimentões, cebola, ovos cozidos e azeite português (R$ 245, para quatro pessoas). Na carta de vinhos, além dos portugueses Meia Pipa (R$ 115) e Quinta da Bacalhôa (R$ 258), há rótulos chilenos, argentinos e italianos. R. Tito, 21, V. Romana, 3864-3866. 11h30/0h (sáb. e dom., 11h30/18h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 12. Cc.: todos. Cd.: todos.

VINHOS

Prosa e Vinho

No último andar da Galeria Metrópole fica escondido mais este ótimo achado da região central, uma mistura de loja e bar de vinhos. Das marcas servidas em taça, uma das sugestões é o Julia Floresta (R$ 10). Para petiscar, a casa serve empanadas argentinas (R$ 9,50, cada), como a de queijo roquefort e a de linguiça artesanal. Av. São Luiz, 187, República, 3151-3692. 12h/22h (sáb., 11h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPECIAL

Festival Cultura de Boteco – Vinhos do Alentejo

O evento reúne 14 produtores de vinhos de Portugal, que vendem taças e garrafas a preços promocionais. No local, grupos apresentam pocket shows de chorinho e fado. Bares e restaurantes de São Paulo também participam e servem petiscos durante o festival. Museu da Casa Brasileira. Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Sáb. (21), 11h/19h. Grátis.

Mês do Bourbon

Em homenagem à data, a marca de bourbon Jim Beam promove programação e receitas especiais em vários endereços da cidade. No bar Guilhotina (R. Costa Carvalho, 84), o bartender Marcio Silva serve o drinque ‘Kentucky Mule’ (R$ 31), que leva bourbon, gengibre, especiarias, limão e club soda. No Caju SP (R. Eng. Mesquita Sampaio, 820), bar do Four Seasons Hotel, o bartender Paulo Ravelli criou uma carta especial de coquetéis feitos com Jim Beam e Maker’s Mark. Uma das combinações é o ‘Midnight’ (R$ 38), com bourbon, vermute tinto, xarope de canela com baunilha, bitter e suco de limão. Até 30/9.

BALADA

Baile da Madame

O Drosophyla Bar organiza uma festa com sucessos dos anos 1970, comandados por Madame Lilli Varella. No setlist, nomes como Diana Ross, Marvin Gaye e Michael Jackson. R. Nestor Pestana, 163, Consolação, 3120-5535. Sáb. (21), 21h/3h. R$ 60.

Pop&Wave

Nesta edição, os DJs Alex Bonaccio e Marcio Vaez tocam uma seleção da banda The Cure. Nomes como Madonna, Depeche Mode e Bruce Springsteen completam o set. Laundry Deluxe. R. da Consolação, 2.937, Cerqueira César, 2894-4084. Sáb. (21), 18h/2h. Grátis.

Rebel, Rebel

Inspirada no repertório de David Bowie, a festa celebra os hits mais dançantes da década de 1980, com ritmos como synthpop, rock e indie. Sputnik Bar. Lgo. do Arouche, 330, Centro, 2924-5083. Sáb. (21), 22h/5h. R$ 10. Inf.: bit.ly/Rebel9

Tereza

A festa de música brasileira reúne exposição de brechós e ateliês no lounge e toca sucessos do soul, Tropicália, axé e pop. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Dom. (22), 17h/23h30. Grátis.