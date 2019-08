Confira opções de brunchs em restaurantes de São Paulo

O Antonietta Cucina serve brunch (R$ 78, por pessoa) criado pelo chef Antonio Maiolica.

Entre as opções, pães artesanais com manteiga defumada, cannoli, ovos beneditinos e panquecas. Para beber, ‘Mimosa’, com espumante e suco de laranja. R. Mato Grosso, 412, Higienópolis, 3214-0079. Brunch: sáb. e dom., 10h/12h.

O brunch (R$ 35, por pessoa) do Carmen La Loca inclui clássicos espanhóis, como gazpacho, tortilla de batata, jamón serrano e pão com tomate – além de itens como pães, bolos, frutas, queijos, sucos, café e espumante. R. Alexandre Dumas, 1.162, Chácara S. Antônio, 3539-9724. Brunch: sáb. e dom., 9h/12h30.

Confira outras opções de restaurantes em São Paulo

Novo

Barolo Trattoria

O cardápio privilegia as massas, quase todas feitas na casa – exceto as integrais e sem glúten –, que podem ser combinadas com diferentes molhos, a maioria com creme de leite, a exemplo do conchiglie de camarão e queijos ao molho de creme de leite, camarões e gorgonzola (R$ 141, para até três pessoas). Já o adocicado ravióli de maçã ao molho de gorgonzola (R$ 114) é também uma das opções do almoço executivo, por R$ 63, com entrada e sobremesa. R. Padre João Manuel, 1.249, Cerqueira César, 3064-3406 (108 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Alemão

Schnapshaus

Em um antigo sobrado, a casa faz pratos como ‘Paprika Schnitzel’, servido com nhoque de batata (R$ 96,40) e bisteca (R$ 87,20), todos para duas pessoas. R. Diogo Moreira, 119, Pinheiros, 3031-9886 (180 lug.). 12h/16h e 18h/23h (6ª e sáb., 12h/23h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Árabe

Arabesco

Pequeno e bem cuidado, faz cozinha árabe economizando nos temperos. Todos os dias, há falafel, com molho e salada (R$ 44,60), e um caprichado bufê de saladas (R$ 57,90). Por mais R$ 8 pode-se adicionar filé de frango. Entre as sugestões do dia, está o ‘Arabesco Integral’, trigo com grão-de-bico e peito de frango com molho (R$ 48,60), servido aos domingos e às quintas-feiras. Também serve apenas a porção de falafel (R$ 31,40). R. Doutor Homem de Melo, 494, Perdizes, 3872-8164 (100 lug.). 11h/23h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Casa Garabed

A casa familiar tem várias gerações na direção do forno, onde são assadas na hora esfihas espetaculares com massa bem crocante (R$ 8,90, a de carne; R$ 14,90, a de pernil de cordeiro). Serve ainda omelete de bastermá (um tipo de carne-seca armênia) por R$ 64,50. R. José Margarido, 216, Santana, 2976-2750 (80 lug.). 12h/21h (fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasileiro

Balaio

Chef do Mocotó, casa de sucesso na Vila Medeiros, Rodrigo Oliveira está à frente do restaurante no térreo do Instituto Moreira Salles (IMS), e do café, instalado no 5º andar. Para começar, não faltam os famosos dadinhos de tapioca (R$ 18, 6 unid.). Também há desde sanduíches (R$ 39/R$ 36) até pratos vegetarianos e para compartilhar. Outras pedidas são o arroz de linguiça de Bragança com costelinha e quiabo (R$ 62), e o angu de fubá, com ovo pochê, ora-pro-nóbis, vegetais e queijo da Canastra (R$ 54). Av. Paulista, 2.424, metrô Consolação, 2842-9123 (80 lug.). 12h/23h (dom. e fer., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Carnes

Barbacoa

Este sofisticado rodízio (sistema exclusivo da unidade do Itaim Bibi) serve 23 tipos de corte a R$ 139,90, por pessoa. Os melhores são: picanha, assado de tira e costeleta de cordeiro. Quem optar apenas pelo bufê de saladas paga R$ 74. R. Dr. Renato Paes de Barros, 65, Itaim Bibi, 3168-5522 (220 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb. e fer., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/18h e 19h/22h30).

Cc.: todos. Cd.: todos.

Cozinha rápida

Bistrô Faria Lima

A casa mescla o ritmo de café com restaurante. Peça o bacalhau com natas, lascas de bacalhau gratinado com molho branco (R$ 46,90); o filé mignon com chimichurri e batatas fritas (R$ 51,90); ou a paella de frutos do mar (R$ 76,90). A carta de vinhos lista mais de 36 rótulos. Av. Brig. Faria Lima, 4150, Itaim Bibi, 3045-4040 (140 lug.). 11h30h/15h e 18h30/23h30 (sáb., 12h/0h; fer. 19h/23h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Italiano

Abbraccio

O menu traz nove sugestões de massas, como o ‘Fettuccine Abbraccio’, com tiras de frango, cogumelo, ervilha, queijo pecorino e molho branco (R$ 49,90). Quem optar por frango, carne ou peixe (R$ 51,50/R$ 54,50) tem direito a um acompanhamento, mais salada ou sopa de entrada. Há ainda pizzas individuais, como a margherita (R$ 37). Dependendo do apetite, tudo pode ser compartilhado. R. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia, 3842-8405 (300 lug.). 11h30/15h e 17h30/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h00/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pizzaria

Bruno

Desde 1939, a casa prepara boas redondas na lenha. A versão de ‘Rúcula Especial’, com tomate seco e muçarela de búfala (R$ 79), é uma das mais pedidas. Peça também a ‘Reinaldo’ (R$ 74), com palmito, ovo, atum e muçarela. Lgo. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 87, Freguesia do Ó, 3932-2261 (250 lug.). 11h/23h (2ª, 18h/ 23h30; sáb. e dom., 11h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variada

Bra.do

De atmosfera jovem, fica sob o comando do chef Pedro Vita, que prepara pratos que privilegiam o essencial – proteínas e suas guarnições. Entre as entradas, há o ‘Croquetes de Ramon’ (R$ 30), bolinho típico espanhol. Como pratos principais, tem o peixe do dia, em cubos, cozido com curry com leite de coco, especiarias, iogurte e amêndoas, e servido com arroz (R$ 58) ou o milanesa siciliano (R$ 60). R. Joaquim Antunes, 381, Pinheiros, 3061-9293 (80 lug.). 12h/15h e 19h30/23h (5ª e 6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h; fer., 12h/17h e 19h/0h). Cc.:A, M e V. Cd.: A, M e V.