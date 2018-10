Confira oito musicais em cartaz em São Paulo

Annie, o Musical

Baseado nos quadrinhos ‘Little Orphan Annie’, de Harold Gray, o musical ganha versão estrelada por Miguel Falabella (que também dirige) e Ingrid Guimarães (foto acima). No enredo, a garota Annie tenta fugir de seu orfanato para encontrar os pais. Depois disso, acaba sendo escolhida para passar o Natal com um milionário ranzinza e solitário – e acaba subvertendo seu cotidiano. 160 min. Livre. Teatro Santander (1.081 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.401, Itaim Bibi, 4003-1022. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h30 e 21h; dom., 15h e 19h. R$ 75/R$ 310. Até 28/10.

Avesso

No musical dirigido por Hudson Glauber, que traz efeitos especiais e projeção mapeada, um grupo de alunos sequestra um professor para exigir do novo reitor de sua universidade melhores condições de ensino. Com Jair Assumpção, Vanessa Goulart e outros. 70 min. 16 anos. Teatro Nair Bello (201 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2442. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 25/11.

Um Dia na Broadway

Dirigido por Billy Bond e Andrew Mettine, o musical reúne 32 pessoas em cena para contar a história de uma família que vai tirar férias em Nova York. Ao chegar lá, as crianças se perdem no metrô da Grand Central Station. Sabendo que os pais são fanáticos por teatro, vão parar na Broadway, assistinto a trechos de musicais clássicos. 105 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 80/R$ 200. Até 28/10.

Elza

Com texto de Vinícius Calderoni e direção de Duda Maia, o musical (foto abaixo) homenageia Elza Soares, embalado por sucessos da cantora. Atrizes como Larissa Luz, Janamô e Verônica Bonfim interpretam Elza em diferentes momentos da vida e assumem o papel de amigos e familiares da cantora, assim como de personalidades como Ary Barroso e Garrincha. 120 min. 14 anos. Sesc Pinheiros (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 15/R$ 50. Até 18/11.

O Fantasma da Ópera

O musical há mais tempo em cartaz na Broadway ganha nova versão brasileira. Com direção de Harold Prince, música de Andrew Lloyd Webber e letra de Charles Hart, conta a história de uma figura misteriosa que aterroriza a Ópera de Paris, que se apaixona por uma jovem soprano, Christine, e passa a usar seus métodos diabólicos para torná-la uma estrela nos palcos. Com Thiago Arancam, Lina Mendes e outros. 180 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 4003-5588. 4ª, 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. Até 23/12.

Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812

Com direção de Zé Henrique de Paula e atuação de nomes como André Frateschi, Bruna Guerin e Gabriel Leone, o musical criado por Dave Malloy traz ares contemporâneos para uma passagem de ‘Guerra e Paz’, de Tolstoi. Encenado em passarelas, o espetáculo remonta a um clube russo do início do século 19. Aliás, o público pode degustar, a partir de 1h30 antes das sessões, um menu típico (R$ 130) preparado pelo chef Mario Azevedo (vendas pelo site: bit.ly/menu1812). 150 min. 12 anos. 033 Rooftop (404 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.401, Itaim Bibi, 4003-1022. 6ª, 21h30; sáb., 16h e 21h30; dom., 19h30. R$ 130/R$ 160. Até 25/11.

Romeu & Julieta

Protagonizada por Bárbara Stut e Thiago Machado, a adaptação da obra de Shakespeare é embalada por 25 canções de Marisa Monte. Dir. Guilherme Leme Garcia. 150 min. Livre. Teatro Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. 6ª, 20h30; sáb., 16h e 20h; dom., 19h. R$ 75/R$ 200. Até 21/10.

Os Últimos 5 Anos

Escrito por Jason Robert Brown, o musical ganha versão brasileira assinada por Rafael Oliveira e dirigida por João Fonseca. O enredo traz os altos de baixos de um relacionamento entre uma jovem atriz e um romancista em ascensão, vividos por Eline Porto e Beto Sargentelli. 80 min. 14 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Dom. e 2ª, 21h. R$ 50/R$ 80. Até 19/11.