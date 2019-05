Confira oito atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

+ Zeca Baleiro apresenta o show ‘Zoró Zureta’, com canções de seus dois álbuns infantis: ‘Zoró –Bichos Esquisitos’ e ‘Zureta’. Abordando os mais variados temas, o cantor e compositor traz no repertório músicas autorais, como ‘Onça Pintada’, ‘O Ornitorrinco’, ‘Minhoca Dorminhoca’ e ‘Papai e Mamãe’, além de contar histórias e propor brincadeiras interativas com a plateia.

Baleiro (voz e violão) é acompanhado de Rogério Delayon (guitarras, violão e bandolim), Pedro Cunha (teclados, sanfona e programações), Tata Fernandes (voz e violão), Nô Stopa (voz e violão), Simone Julien (voz, flauta e sax) e Vange Milliet (voz e percussão). Livre. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Sáb. (4), 16h e 20h; dom. (5), 14h e 18h. R$ 12/R$ 40 (até 12 anos, grátis).

+ Esparrama pela Janela é uma intervenção teatral que ocorre nas janelas de um apartamento, de frente para o Minhocão. A montagem estreou há mais de cinco anos – e, na nova temporada, traz novidades na história de um morador que, cansado do caos da região, inventa um universo mágico. Livre. Elevado Presidente João Goulart, alt. do nº 158 da Av. Amaral Gurgel (entre as alças de acesso do metrô Santa Cecília e da R. da Consolação). Dom., 16h. Grátis. Até 26/5.

+ A Banda Estralo apresenta Saltimbancos, show que retoma as composições do famoso disco de Chico Buarque – lançado em 1977 – que foram inspiradas no conto ‘Os Músicos de Bremen’, dos Irmãos Grimm. No palco, os integrantes do grupo dão vida a personagens como a Galinha, a Gata, o Cachorro e o Jumento. Livre. Teatro MorumbiShopping. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até 26/5.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Acolher – O Refúgio nas Palavras

O evento reúne pessoas refugiadas, que contam histórias e canções sobre seus países de origem. O grupo também vai narrar a história ‘Um País Diferente’, sobre as impressões da menina Mae- mi ao chegar em um país desconhecido. 45 min. livre. Livraria Novesete. R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb. (4), 16h. Grátis.

TEATRO

Bento Batuca

Com música ao vivo, o espetáculo dirigido por Edu Leão e Luciana Ramanzini acompanha a viagem de Bento, que descobre diversos ritmos de origem africana ao viajar pelo País. 60 min. Livre. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 16h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 12/5.

Chapeuzinho Vermelho

Com direção de Livia Gaudencio, a adaptação retrata o clássico infantil a partir do ponto de vista de todos os personagens da obra, entre eles, o Lobo Mau, a Vovó, o Caçador e a Mãe da Chapeuzinho. 50 min. Livre. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Estreia sáb. (4). Sáb. e dom., 17h40. R$ 40. Até 28/7.

Quer Mesmo Saber?

Na montagem da Cia. Paideia de Teatro, três narradoras viajam por tempos antigos e passam por desertos, casas e palácios enquanto buscam respostas para suas angústias. 80 min. 6 anos. Paidéia Associação Cultural (80 lug). R. Darwin, 153, S. Amaro, 5522-1283. Sáb. e dom., 17h; 4ª, 10h. R$ 20/R$ 30. Até 15/6.

Space Invaders

Com músicas de David Bowie, a peça da Cia. do Fubá é dirigida e escrita por Fernanda Gama e revela o olhar de Caio, adolescente que se sente isolado como um astronauta fora de órbita e traduz sua experiência em uma HQ. 75 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Sala Corpo e Artes (80 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª, 19h. R$ 6/R$ 20. Até 31/5.