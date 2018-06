Confira novos salgados recheados com bacalhau e outras dicas de quitutes na cidade

Especializada em pães e doces portugueses, a rede B.Lem Portuguese Bakery, com 12 unidades na cidade, leva ao balcão três novas opções de folhados com recheios de bacalhau (R$ 13,90), frango (R$ 10,90) e ricota com cogumelos (R$ 10,90; foto). Já o ‘Travesseiro de Sintra’ surge recheado com Nutella (R$ 9,90). R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 187, Pinheiros, 3969-1707. 8h/20h.

Além do típico pastel de nata (R$ 6,90), à base de massa folhada e creme de ovos, a Manteigaria Lisboa também assa fornadas do quitute em versões salgadas: de bacalhau (foto) e de galinhada portuguesa (R$ 10, cada). Para acompanhar, ‘Limonada Lisboeta’ (R$ 15), à base de limão-siciliano e nata fresca. R. Pamplona, 674, Jd. Paulista, 3262-2306. 9h/21h (sáb., dom. e fer., 10h/20h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Flor Café

Depois de visitar as exposições da Pinacoteca, passe na simpática cafeteria para tomar um expresso (R$ 5), acompanhado de uma fatia de bolo de chocolate com calda de chocolate (R$ 8), de frente para o Jardim da Luz. A cozinha também prepara salgados, como a quiche de alho-poró (R$ 11), e algumas opções de pratos (R$ 28/R$ 35), durante a semana, com entrada e sobremesa. Pça. da Luz, 2, Luz, 3313-1583. 10h/17h30 (fecha 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sofá Café

É daqueles lugares para se sentir em casa. E você pode escolher se quer ficar ‘esparramado’ nos sofás, usar as mesas comunitárias ou se isolar no piso superior. Ótimos cafés torrados na casa convidam a ficar mais tempo (R$ 5, o expresso; R$ 7,50, com chantilly e cardamomo). Também serve sanduíches e pratos rápidos, com opções de omeletes e quiches (R$ 28/R$ 27). R. Bianchi Bertoldi, 130, Pinheiros, 3034-5830. 9h/18h30 (sáb., 10h/18h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Bolo da Madre

O bolo de churros feito com a mesma massa do doce – mas assada em vez de frita – e coberto com doce de leite (R$ 39) é uma das criações da simpática casa de bolos caseiros aberta em 2013, em Jundiaí, com unidades também na capital paulista. Outra receita que sai do forno é a do ‘Bolo de Sonho’ (R$ 40), feito com massa branca fofinha e recheio de creme de baunilha e açúcar polvilhado por cima. R. Girassol, 185, V. Madalena, 3031-9632. 10h/19h (fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Genoveva Doces

Os quitutes da confeiteira Veridiana Maluf Nahas podem ser provados no café pertinho da fábrica. Para comer na hora, há tortinha de limão (R$ 12) e cocada de forno (R$ 10). Outras pedidas são o bolo ‘Red Velvet’ (R$ 12) e o doce ‘Banana Pra Você’, que leva mousse de chocolate com banana caramelizada e ganache de canela (R$ 12). As tortas inteiras custam, em média, R$ 120 (1,2 kg) e os bolos, R$ 180 (2,5 kg). Al. Itu, 1.306, Jd. Paulista, 3062-0775. 10h/18h (fecha dom. e fer.). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Padarias

Bellapan

A padaria coreana costuma adaptar quitutes orientais ao paladar brasileiro. É o caso do saboroso ‘Pão de Café’ (R$ 6), feito com massa doce à base de café, que ganha recheio de requeijão no lugar do queijo da receita original. Peça um expresso (R$ 5) para acompanhar um dos carros-chefes da casa. R. Prates, 563, Bom Retiro, 3227-1694. 7h30/20h30 (sáb., 7h30/18h; dom, 10h/17h). Fecha 3ª (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mr. Baker

Feitos com farinha orgânica, os pães (multigrãos, figo, nozes e croissants) podem ser devorados lá mesmo, em sanduíches como o ‘Delicious’ (R$ 32,90), que leva croissant com filé de frango, queijo prato, rúcula, pesto e tomate-cereja. Outra boa pedida é o ótimo ‘Pain au Chocolat’, de massa folhada, recheado com chocolate belga (R$ 10, 100 g). R. Pedroso Alvarenga, 655, Itaim Bibi, 3078-0045. 7h/23h (dom. e fer., 8h/22h; 2ª, 7h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Bro Burger

Os discos de carne de 145 gramas do açougue The Butcher vão à chapa na cozinha aberta, no fundo do pequeno salão ambientado com parede de tijolinhos e quadros de cartazes de filmes. Mas o maior movimento da casa fica do lado de fora, nas mesinhas na calçada. Entre as sugestões de hambúrgueres, há um vegetariano, feito com massa de grão-de-bico, queijo brie e molho de hortelã e rúcula, no pão preto (R$ 26). Já o ‘Bro Burger’ (R$ 26) é a versão cheese salada, com alface, tomate, cebola roxa, picles, muçarela e molho especial. Al. Barros, 161, S. Cecília, 3565-0777. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/ 0h). Cc.: D, E, M e V. Cd.: todos.

Jamp Burger

Atrai os clientes com uma fórmula simples: chope barato e bons sanduíches. À noite, impera um clima de pré-balada. O ‘Daddy Rock’n’Roll’ (R$ 28,90) vem com 200 gramas de carne, camembert, alface e tomate concassé no pão de cebola. A versão combo, com lanche, batata rústica, refrigerante e cookie, sai por R$ 33,90. R. Mourato Coelho, 913, V. Madalena, 2371-5828. 17h/23h (6ª, 11h/3h; sáb., 17h/ 4h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sandoui

Os sanduíches são servidos num ambiente que remete aos pubs. Das criações do chef Gustavo Rozzino, o ‘Alidog’ (R$ 25) traz a salsicha grelhada acompanhada de aligot (cremoso purê de batata com queijo) e cebola crispy. As sugestões seguem com o ‘Porkatsu’ (R$ 27), que leva pernil empanado com kimchi no pão de hambúrguer. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1.537, Jd. Paulista, 3051-4750. 12h/16h e 18h/23h (6ª e sáb., 12h/23h; dom., 13h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Damp

Fundada em 1967, a sorveteria do Ipiranga mudou-se para uma casa maior em 2015. Entre os sorvetes cremosos, prove alguns bem brasileiros como jabuticaba, castanha-do-pará e de abóbora com coco. Para homenagear o bairro de origem, a casa criou o sabor ‘Ipiranga’, um sorvete à base de tapioca, ambrosia e vinho do Porto. Há outras receitas especiais, como pistache, caramelo com sal e amendoim torrado. Ao todo, são mais de 50 sabores expostos na vitrine, por R$ 79,90, o quilo. R. Lino Coutinho, 983, Ipiranga, 2274-0746. 10h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Trevisi

Feitos artesanalmente, os ótimos gelatos surgem em versões como baunilha com infusão de limão, avelã, pistache, goiaba, manga, leite Ninho e o campeão de pedidos: morango com laranja e manjericão (R$ 12/R$ 16, no copinho ou na casquinha). Também serve bolos, cafés e drinques à base de sorvete, a exemplo do ‘Ferrero’ (R$ 16,50), feito com café expresso, sorvete de chocolate belga, Nutella e farofa de castanha de caju. Pça. Vilaboim, 53, Higienópolis, 2649-2373. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; 2ª, 13h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.