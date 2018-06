Confira novidades nos cardápios e dicas de bons restaurantes em São Paulo

Casa mais informal de Alex Atala, o Bio ? Comer Saudável completa um ano com novidades no cardápio. E a pupunha surge como ingrediente de ao menos três receitas, caso do atum selado com pupunha grelhada, cogumelos, arroz mix de grãos e molho de laranja com shoyu (R$ 65; foto). De sobremesa, cocada cremosa com banana flambada, geleia de morango e sorvete de tapioca (R$ 21). R. Horácio Lafer, 38, Itaim Bibi, 3071-1968. 8h/23h.

O prato com fios de pupunha, frutos do mar puxados no conhaque e minipolvo (R$ 73; foto) é uma das novas pedidas no menu do Ecully. Para começar, o casal de chefs Guilherme Tse Candido e Juliana Amorim sugere os bolinhos de cordeiro acompanhados de coalhada defumada e maionese de gengibre (R$ 29, 4 unid.). R. Cotoxó, 493, V. Pompeia, 3853-3933. 12h/15h e 19h30/23h30 (6ª, até 0h; sáb., 12h30/16h e 20h/0h; dom., 12h30/16h; fecha 2ª).

A chef Marisabel Woodman incluiu novas receitas no menu do La Peruana. Uma delas é o ‘Tiradito al Natural’ (R$ 23; foto), com peixe branco, avocado e fios de cenoura. Já o risoto de ají amarillo, erva-doce e shitake é servido com salmão malpassado (R$ 54). Al. Campinas, 1.357, Jd. Paulista, 3885-0148. 12h/15h e 19h/23h (sáb. e dom., 12h/23h; fecha 2ª).

Confira outras dicas de restaurantes em São Paulo:

Extásia

O acesso ao restaurante é pela loja de vinhos da Grand Cru. Uma escada leva ao salão aconchegante e intimista no primeiro piso. À frente da cozinha está Flavio Miyamura, que faz uma comida saborosa, moderna e com acento asiático. O cardápio abre com receitas que privilegiam ingredientes crus, como o tartar de atum com melancia, nori e arroz selvagem crocante (R$ 48). Entre os principais, há opções como a barriga de porco com mel (R$ 54) e galeto assado (R$ 58). O almoço executivo sai por R$ 59. Para beber, há um acréscimo de R$ 15 sobre o valor da garrafa da loja. R. Diogo Jacome, 361, V. N. Conceição, 3842-0737 (60 lug). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom. e fer., 12h/16h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Carlota

Carla Pernambuco serve seus pratos criativos num ambiente aconchegante. Prove o camarão crocante com risoto de melão e presunto parma (R$ 107) ou o bobó de camarões com purê de mandioca e arroz de coco (R$ 108). R. Sergipe, 753, Higienópolis, 3661-8670 (75 lug.). 12h30/15h30 e 19h30/23h30 (sáb. e fer., 12h30/16h30 e 19h/23h30; dom., 12h30/16h30; fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Dalmo Bárbaro

Em um sobrado avarandado, tem cardápio idêntico ao das casas no litoral paulista. O almoço executivo, com entrada, prato e sobremesa (R$ 49/R$ 76) traz receitas que figuram no menu, como o ‘Scarpa Especial’ (R$ 153, para dois), filé de pescada-cambucu com molho de manteiga e alcaparras, servido com batata sautée. R. Gironda, 188, Jd. Paulista, 2985-4002 (150 lug.). 12h/0h (dom. e fer., 12h/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Escaleira

Serve pratos da culinária polonesa. Há quatro opções de pierogi feitos com massa grossa e recheio de batata. Uma é coberta por bacon crocante (R$ 37,40); outra, por espinafre e queijos (R$ 37,40). Prepara ainda costela de porco assada no mel (R$ 38,50). R. Mourato Coelho, 53, Pinheiros, 2364-9913 (70 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

P.F. Chang’s

A rede norte-americana de comida asiática tem cardápio amplo, com receitas para compartilhar. Comece pelos ‘Handmade Dumplings’ recheados com carne suína (R$ 45). Já o ‘Mongolian Beef’ traz lâminas de carne no molho de shoyu, alho e cebolinha (R$ 63). Outro destaque é o ‘Pad Thai’ (R$ 63), macarrão de arroz com camarão, molho de tamarindo, ovo, tofu, broto de feijão, amendoim e coentro. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 627, Itaim Bibi, 3044-0571 (324 lug.). 12h/22h30 (6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pobre Juan

O nome deste confortável restaurante argentino é uma referência ao churrasqueiro, que passa horas em pé. No menu, há bons cortes como ojo de bife (R$ 89,40, 250g; R$ 99,40, 350g) e bife ancho (R$ 94,90, 340g). Durante a semana, no almoço, serve o ‘Menu Parrillero’ (a partir de R$ 49,40), com salada, proteína, acompanhamento e sobremesa. Para finalizar, peça a panqueca de doce de leite com sorvete de creme (R$ 36,90). R. Comendador Miguel Calfat, 525, V. N. Conceição, 2397-0099 (200 lug.). 12h/15h e 19h/22h30 (6ª, 12h/16h e 19h/0h; sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sensi

Um espaço eclético, que congrega restaurante e uma escola de cozinha. O cardápio do chef Manuel Coelho traz influências de várias regiões italianas. Entre as opções, destacam-se o nhoque de mandioquinha com ragu de cogumelos (R$ 55) e o polvo na brasa, com batatas e tomates (R$ 82). De sobremesa, peça cannoli com creme de pistache (R$ 24). R. Gabriele D’Annunzio, 1.345, Campo Belo, 2478-5099 (46 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., dom. e fer., 12h/17h e 19h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Teus

Com pegada de bar, tem um amplo terraço com mesas. A cozinha está a cargo do chef Francisco Farah. No cardápio, há boas porções para compartilhar, sanduíches e pratos como o polvo grelhado com batatinhas ao murro e aioli (R$ 75), e o arroz de abóbora com cebola assada e avelã (R$ 42). R. Natingui, 1.548, Pinheiros, 3031-0654 (55 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h30/17h e 19h30/0h; dom., 12h30/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tordesilhas

Cozinha brasileira bem-feita pela talentosa chef Mara Salles. Serve ‘Nossa Caldeirada de Peixe’, camarão e marisco, acompanhada de pirão de farinha d’água e arroz (R$ 83). Entre as entradas, prove a ‘Comissão de Frente’ (R$ 43, para dois), com pastel de camarão, marinada de abobrinha, queijo de coalho fresco com mel de rapadura e cubinhos de carne-seca. Al. Tietê, 489, Jd. Paulista, 3107-7444 (80 lug.). 18h/0h (sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tuju

Em uma casa linda, com cozinha à vista e até horta, o chef Ivan Ralston serve pratos autorais e criativos. Não tem cardápio à la carte. No almoço, o menu executivo (R$ 85) traz snacks, entrada, prato principal e sobremesa, sempre com cinco opções de cada. Há ainda dois menus-degustação, o ‘Mercado’ (R$ 160) e o ‘Estação’ (R$ 350). R. Fradique Coutinho, 1.248, Pinheiros, 2691-5548 (60 lug.). 12h/15h e 19h30/23h (6ª, até 0h; sáb., 13h/16h e 19h30/0h; fer., 13h/16h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.