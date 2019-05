Confira mostras que chegam a museus e galerias de São Paulo nesta semana

Dudi Maia Rosa

‘Lírica’ reúne 23 obras de sua produção recente. Em parte delas, o artista dá continuidade às criações bidimensionais feitas com resina poliéster pigmentada (foto). Em outra, retoma o trabalho em escultura, que marcou o início de sua carreira. Anexo Millan. R. Fradique Coutinho, 1.416, V. Madalena, 3031-6007. Inauguração: sáb. (4), 12h/16h. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 1º/6.

Eder Chiodetto

O MIS recebe a mostra ‘Ser Diretor – Uma Viagem por 30 Escolas Públicas Brasileiras’, com imagens em preto e branco nas quais o fotógrafo registra o cotidiano de diretores de escolas de seis Estados visitados por ele. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 4ª (8). 10h/20h (dom., 9h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 23/6.

Afonso Tostes

Obras inéditas do artista produzidas com elementos como madeira de demolição, remos e cordas compõem ‘Floresta d’Água’, mostra que marca a estreia do projeto Ofício: Farpa, no Sesc Pompeia, com discussões sobre o uso de técnicas artesanais na arte contemporânea. R. Clélia, 93, 3871-7759. Inauguração: 4ª (8). 10h/21h30 (dom. e fer., 10h/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 18/8.

A Cidade da Bahia, das Baianas e dos Baianos Também

Com curadoria de Emanoel Araújo, a mostra ressalta aspectos como o modernismo baiano, com obras de nomes como Carlos Bastos e Rubem Valentim, e a expressão baiana da arte barroca, com criações de pintores como Joaquim da Rocha e Teófilo de Jesus. Além disso, são exibidas fotografias de personalidades ligadas à Bahia, como Carmen Miranda e Jorge Amado. Museu Afro Brasil. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, Ibirapuera, 3320-8900. Inauguração: 4ª (8). 10h/18h (fecha 2ª). R$ (sáb., grátis). Até 1º/9.

Claudio Cretti

Em ‘Quimeras’, o artista exibe 20 desenhos realizados durante uma residência na Mata Atlântica, em Boiçucanga, além de 11 esculturas construídas pela união de artefatos indígenas e objetos encontrados em lojas de instrumentos musicais. Galeria Marilia Razuk. R. Jerônimo da Veiga, 131, Itaim Bibi, 3079-0853. Inauguração: 6ª (3). 10h30/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 1º/6.

Giselle Beiguelman

A artista apresenta duas instalações compostas por fragmentos de monumentos encontrados em depósitos públicos, com as quais busca propor reflexões sobre a relação da cidade com seu patrimônio histórico e cultural. A obra ‘Chacina de Luz’ ocupa o Solar da Marquesa de Santos até 1º/9. Já ‘Monumento Nenhum’ fica exposta no Beco do Pinto, espaço situado entre o primeiro local e a Casa da Imagem, até 4/12. R. Roberto Simonsen, 136, Centro, 3105-6118. Inauguração: sáb. (4), 11h. 10h/17h (fecha 2ª). Grátis.

Luciana Levinton

Na mostra ‘Depois da Arquitetura’, que reúne desenhos sobre tela e papel feitos com óleo, a artista argentina busca homenagear a arquiteta Lina Bo Bardi. A curadoria é de Lara Marmor. Galeria Arte Aplicada. R. Haddock Lobo, 1.406, Cerqueira César, 3064-4725. Inauguração: sáb. (4). 10h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 18/5.