Confira exposições que saem de cartaz nos próximos dias em SP

Caixa Cultural

O espaço recebe três mostras. ‘Rubem Valentim – Construção e Fé’ propõe um panorama do trabalho do pintor e escultor baiano. ‘Diáspora’, de Josafá Neves, reúne gravuras e esculturas de ícones da cultura afro-brasileira. E ‘Neopanóptico’, de Vinícius S.A., traz uma instalação acerca de temas como privacidade e excesso de exposição. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 16/12.

Rafael Alonso

A mostra ‘Emissário’ é composta por uma série de cerca 50 pinturas, em que determinada ideia de ‘realidade’ é posta em jogo. Para isso, ele une signos que vão desde conceitos associados aos trópicos até a história recente da arte brasileira. Anexo Millan. R. Fradique Coutinho, 1.416, V. Madalena, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 20/12.

Yolanda Penteado, a Dama das Artes de São Paulo

A mostra percorre a trajetória de Yolanda (1903-1983) e suas contribuições para o cenário cultural da cidade – como seu trabalho na criação do Masp e da 1ª Bienal de São Paulo. Solar da Marquesa de Santos. R. Roberto Simonsen, 136, metrô Sé, 3105-6118. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 16/12.

Porcelana Europeia da Coleção Ema Klabin

Com curadoria de Paulo de Freitas Costa, a mostra (foto abaixo) procura traçar a história da porcelana europeia a partir de cerca de 40 peças de diversos países. Fundação Ema Klabin. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. 14h/18h (fecha 2ª e 3ª). R$ 10 (sáb., dom. e fer., grátis). Até 16/12.

MAB-Faap

O espaço recebe duas mostras. Uma delas reúne 69 obras em preto e branco, com predomínio de desenhos, de nomes como Maria Tereza Louro e Di Cavalcanti. A outra exibe pinturas e tapeçarias do francês Jacques Douchez. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198. 10h/19h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 3ª). Grátis. Até 16/12.

MAM 70: MAM e MAC USP

Com criações de nomes como Joan Miró, Fernand Léger e Alfredo Volpi, o MAM promove mostra que celebra suas sete décadas. Como, em 1963, seu acervo foi doado à USP – o que marcou a criação do MAC –, a exposição traz dois núcleos. Um deles exibe obras do período inicial do MAM, e o outro, coleções de ambas as instituições adquiridas após 1963. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. 10h/18h (fecha 2ª). R$ 7 (sáb., grátis). Até 16/12.

Daniel Jablonski

Em ‘As Coisas’, o artista apresenta uma série de mais de três mil itens pessoais acumulados ao longo dos anos, desde roupas velhas até fotocópias de textos da faculdade. A ideia é compreender o que esses objetos guardam de suas memórias. Galeria Janaína Torres. R. Joaquim Antunes, 177, Pinheiros, 3064-1507. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 15/12.

Flávia Lhacer

Em ‘Faça Silêncio’, a artista apresenta trabalhos feitos em toalhas antigas e tecidos, acerca de temas como família e polaridades. Oficina Cultural Alfredo Volpi. R. Américo Salvador Novelli, 416, Itaquera, 2205-5180. 10h/22h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 15/12.