Confira exposições para visitar em dez galerias de São Paulo

Galeria Virgilio

Até 9/12, a mostra ‘Game Over ou A Extinção do Brazil’, de Daniel Caballero, questiona situações da história brasileira por meio de pinturas, desenhos, vídeo e objetos. Já até 7/12, ‘Antes do Pó’, da artista Adriana Affortunati, traz objetos, séries e coleções que testam elementos como sombras e dobras. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros, 2373-2999. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis.

África Revisitada

Com curadoria do alemão Alfons Hug, a coletiva apresenta uma seleção de trabalhos que foram exibidos na mostra ‘Ex Africa’, que itinerou pelas sedes do CCBB este ano. A mostra reúne desenhos, fotografias e vídeo de quatro artistas africanos: J. D. ‘Okhai Ojeikere, Karo Akpokiere, Leonce Raphael Agbodjelou e Nástio Mosquito. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 12/1/2019.

Paulo Roberto Leal

A mostra (foto) apresenta 16 trabalhos do artista (1946-1991). Influenciada pelos movimentos Concreto e Neoconcreto, sua produção foi marcada por manipulações plásticas com papel kraft. Bergamin & Gomide. R. Oscar Freire, 379, Jd. Paulista. 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 2/2/2019.

Hugo França

‘Impressão Vegetal’ é o nome da individual que apresenta uma produção inédita de monotipias do artista, que utiliza matrizes feitas de pedaços de troncos, fatias e blocos, misturando carvão vegetal e verniz. Galeria Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, V. Madalena, 3812-7137. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 8/12.

Albano Afonso

O artista apresenta ‘Viver em Mundo Abstrato’, mostra composta por uma grande instalação, esculturas, pinturas, desenhos e fotografias inéditas. Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 22/12.

Rafael Alonso

A mostra ‘Emissário’ é composta por uma série de cerca 50 pinturas, em que determinada ideia de ‘realidade’ é posta em jogo. Para isso, ele une signos que vão desde conceitos associados aos trópicos até a história recente da arte brasileira. Anexo Millan. R. Fradique Coutinho, 1.416, V. Madalena, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 20/12.

Galeria Marcelo Guarnieri

O espaço recebe duas mostras. Uma traz fotografias do japonês Massao Yamamoto (foto), e a outra, pinturas da paulistana Ana Sário, que se apropria do formato das antigas fotografias instantâneas. Al. Lorena, 1.835, Jd. Paulista, 3063-5410). Grátis. Até 12/1/2019.

Galeria Nara Roesler

O espaço recebe duas mostras. ‘Saudade’ reúne esculturas e desenhos do suíço Not Vital. E ‘Cabeças/Falantes’ exibe pinturas da artista Cristina Canale ligadas ao universo feminino. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 2039-5454. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom). Grátis. Até 19/1/2019.

Galeria Raquel Arnaud

Duas exposições encerram as atividades deste ano na galeria. ‘Estruturas e Pinturinhas’, do pintor Daniel Feingold, exibe obras em diferentes suportes, escalas e materiais. Já ‘Um Corpo Impermanente’, do artista plástico José Pedro Croft, expõe desenhos, gravuras e duas esculturas inéditas. Galeria Raquel Arnaud. Rua Fidalga, 125, Vila Madalena, 3083-6322. 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 8/3/2019.

Vermelho

Na galeria, Fabio Morais apresenta a mostra ‘çonoplaztía’, que inclui textos em que frases são substituídas por letras e números cujos tamanhos e posições determinam o ritmo de leitura. Já Carla Zaccagnini apresenta obras, em suportes variados, que abordam representações simbólicas de nações. Simultaneamente, Tania Candiani exibe seu novo filme, ‘El principio, el paréntesis y el fin, el telón’. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom e 2ª). Grátis. Até 21/12.