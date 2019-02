Confira exposições para visitar durante o carnaval

Claudia Andujar – A Luta Yanomami

Com mais de 300 obras da fotógrafa brasileira, a exposição, com curadoria de Thyago Nogueira, traça um panorama de sua dedicação ao povo indígena ianomâmi, desde os anos 1970. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 7/4.

Hebe Eterna

Com curadoria de Marcello Dantas e Camila Mouri, a exposição destaca a trajetória de Hebe Camargo (1929-2012). Em ambientes imersivos, são exibidos itens de seu acervo e conteúdos digitais interativos. Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro, 3553-5627. 9h/20h (dom., 9h/18h; fecha 2ª). R$ 20. Até 2/6.

Lasar Segall: Ensaio Sobre a Cor

A questão cromática na produção de Lasar Segall é tema da mostra, que reúne 87 pinturas, desenhos, fotos e documentos do artista. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 9h/21h (dom. e fer., 9h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 3ª (5).

Quadrinhos

Por meio de revistas, artes originais e itens raros, a exposição conta a trajetória das HQs no Brasil e no mundo. Para ver os mais de 500 itens, o público é convidado a participar de uma experiência imersiva por 14 ambientes, que incluem áreas dedicadas a regiões como a América Latina e os Estados Unidos, editoras como a Marvel e a DC Comics, além de estúdios como os de Ziraldo e Mauricio de Sousa. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (2), 10h/20h; dom. (3), 2ª (4) e 3ª (5), 9h/18h; 4ª (6), 12h/20h. R$ 14/R$ 30. 3ª (5), grátis. Até 31/3. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Não Temos Condições de Responder a Todos

Com curadoria de Alexandre Cruz, a exposição reúne itens que marcaram a cultura underground da segunda metade dos anos 1980 e a primeira metade dos anos 1990, quando a divulgação de bandas era feita por meio fanzines e cartas. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 10h30/21h (sáb. e fer., 10h30/18h30; fecha dom.). Grátis. Até 3ª (5).

Ocupação Manoel de Barros

Composta por rascunhos, desenhos e registros de composição, a exposição destaca a trajetória do poeta mato-grossense (1916-2014). Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 7/4.

Leonilson: Arquivo e Memória Vivos

Entre pinturas, desenhos e bordados, cerca de 120 obras – muitas delas inéditas – compõem a mostra, que tem curadoria de Ricardo Resende. Centro Cultural Fiesp. Galeria de Arte. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7000. 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 19/5.

Masp

O museu recebe duas exposições simultâneas. Com curadoria de Fernando Oliva, ‘Rubem Valentim: Construções Afro-atlânticas’ reúne 92 obras do pintor, escultor e gravador (1922-1991), cuja produção traz articulações entre a tradição ocidental e as raízes africanas. Já ‘Sonia Gomes: Ainda Assim me Levanto’ contempla a produção recente da artista mineira, com esculturas e instalações realizadas, sobretudo, com tecidos e madeira. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (3ª, 10h/20h; fecha 2ª). R$ 35 (3ª, grátis). Até 10/3.