Confira dicas teatrais para o fim de semana em São Paulo

ESPECIAL

O Torniquete

O Grupo Tapa volta a apresentar a peça do italiano Luigi Pirandello. A montagem (foto) foi concebida para sessões com poucos espectadores, que são convidados, ao fim do espetáculo, para uma discussão com o elenco e o diretor Eduardo Tolentino de Araújo sobre a própria peça e temas como cultura, estética e política – tudo isso em um bar montado na sede da companhia. 50 min. 14 anos. Galpão do Tapa (16 lug.). R. Lopes Chaves, 86, Barra Funda. De 6ª (1º) a 3ª (5), 20h30. R$ 40 (somente mediante reserva por WhatsApp: 3662-1488).

Medea Mina Jeje

Em uma releitura da história de Medeia, personagem da literatura grega, a peça se passa na Minas Gerais do século 18. A história, assinada por Rudinei Borges dos Santos, mostra como a escrava Medea sacrifica o seu próprio filho, Age, para que ele não sofra com o trabalho desumano das minas de ouro. Dir. Juliana Monteiro. Com Kenan Bernardes. 40 min. 12 anos. Galeria Olido. Sala Paiçandu (136 lug.). Av. São João, 473, metrô República, 3397-0171. 6ª (1º) e sáb. (2), 20h; dom. (3), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

ÚLTIMA CHANCE

Outros

O Grupo Galpão apresenta nova montagem, desdobramento do trabalho ‘Nós’, de 2016, cujo foco é a reflexão sobre o lugar do artista e da arte nos tempos atuais. Dir. Márcio Abreu. 90 min. 16 anos. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. 6ª a sáb., 21h; dom. e fer., 18h. R$ 9/R$ 30. Até dom. (3).

DANÇA

Nômades Viajantes

O Grupo de Dança Identidade em Movimento apresenta coreografia assinada por Carlos Eduardo de Oliveira Pinto, sobre os caminhos em direção ao sonhos. 60 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Dom. (3) e 10/3, 11h30. R$ 10.