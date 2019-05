Teatro: confira peças que chegam aos palcos paulistanos esta semana

ESTREIAS

A Vida Útil de Todas as Coisas

Dirigida por Kiko Rieser, a peça é ambientada em um futuro distópico, em que um pai de família luta contra o comércio de órgãos biônicos. 95 min. 12 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (70 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 5ª (23). 5ª e 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 15/6.

Dr. Palhaço e o Fluxo

No solo do palhaço e psiquiatra Flávio Falcone, ele relata as situações vividas no período em que buscou levar ações de circo para a Cracolândia, em São Paulo, criando uma rádio para os usuários cantar seus raps no picadeiro. 50 min. 18 anos. Teatro de Contêiner Mungunzá (99 lug.). R. dos Gusmões, 43, metrô Luz, 97632-7852. Estreia 2ª (20). 2ª, 3ª e 4ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 29/5.

O Importado

Inspirado em texto de André Sant’Anna, o solo de Odilon Esteves (que divide a direção com Fernando Badharó) gira em torno de um homem obcecado por dinheiro e poder que, preso no trânsito, dispara pensamentos sem filtros e revela o pior de si. 80 min. 16 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (23). 5ª a sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 15/6.

HUMOR

Fabio Porchat Convida

Na primeira edição do projeto, o humorista faz um ‘talk-show’ ao lado da companhia Barbixas (Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna). A renda será revertida para a Associação Buriti de Arte, Cultura e Esporte (ABACE) e destinada à construção de uma biblioteca em Guarulhos. 60 min. 14 anos. Teatro Bradesco (1.439 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 4ª (22), 21h. R$ 100.

ESPECIAL

Cabaré Transpoético

Beatriz Azevedo e Lucélia Santos reúnem-se em espetáculo dirigido por Aderbal Freire Filho, com poemas, músicas, projeções e cenas teatrais. 80 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª e 6ª, 21h. R$ 7,50/R$ 25. Até 26/5.

Gota d’Água (Preta)

Sob direção de Jé Oliveira, a peça propõe uma releitura do texto escrito em 1975 por Chico Buarque e Paulo Pontes. A versão busca realçar o ambiente social da peça – inspirada na tragédia ‘Medeia’, de Eurípedes –, com ênfase na realidade negra. Assim, pela primeira vez, os protagonistas são vividos por atores negros, como Juçara Marçal e o próprio diretor. 220 min. 14 anos. Galpão do Folias (100 lug.). R. Ana Cintra, 213, S. Cecília, 3361-2223. 6ª (17) e sáb. (18), 20h; dom. (19), 19h. R$ 40.