Confira dicas de teatro e dança para o fim de semana em São Paulo

DANÇA

O Quebra-nozes

A Cisne Negro Cia. de Dança apresenta sua versão do clássico de Tchaikovski. Dirigido por Hulda Bittencourt e Dany Bittencourt, o grupo ganha acompanhamento musical da Orquestra Sinfônica de Heliópolis nas sessões de 21/12, 22/12 (20h) e 23/12 (18h). 120 min. Livre. Teatro Alfa (1.100 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 4ª e 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 17h e 20h; dom., 15h e 18h. R$ 75/R$ 160. Até 23/12.

Zulmira Elizabeth

O espetáculo é inspirado nas memórias que Renan Marcondes buscou resgatar de sua mãe, morta em 2017. Para isso, ele traz referências de Zulmira Elizabeth, personagem de Fernanda Montenegro no filme ‘A Falecida’, lançado no mesmo ano do nascimento dela. Raul Rachou é seu parceiro em cena. 50 min. Livre. Sesc Consolação. Espaço Beta (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª e 6ª, 20h.

R$ 6/R$ 20. Até hoje (14).

Um Jeito de Corpo – Balé da Cidade Dança Caetano

O espetáculo, apresentado no início do ano pelo grupo, ganha novas sessões. Assinada por Morena Nascimento, a coreografia propõe um ‘ritual’ em torno do universo poético de Caetano Veloso. 60 min.14 anos. Teatro Municipal (1.523 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 4ª (19), 20h; 5ª (20) e 21/12, 16h e 20h. R$ 12/R$ 80.

TEATRO

Doze Homens e Uma Sentença

Encenado pelo Grupo Tapa, o espetáculo retrata um júri de 12 pessoas que decide se condena à morte um jovem acusado de assassinar o pai. Dir. Eduardo Tolentino de Araujo. 100 min. 12 anos. Tusp (100 lug.). R. Maria Antônia, 294, V. Buarque, 3123-5222. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 20h30. R$ 40. Até dom. (16).

Eu Estava em Minha Casa e Esperava que a Chuva Chegasse

Com texto de Jean-Luc Lagarce e direção de Antunes Filho, a peça acompanha as narrativas de cinco mulheres que esperam a volta do caçula da família. 70 min. 14 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6ª e sáb., 21h; dom. e fer., 18h. R$ 12/R$ 40. Até dom. (16).

O Mal-entendido

Ivan Andrade dirige montagem do texto de Camus, que parte da história de uma mãe e uma filha que matam hóspedes no hotel do qual são proprietárias. No elenco, Maria do Carmo Soares, Lara Córdulla, Sílvio Restiffe e outros. 70 min. 14 anos. SP Escola de Teatro (60 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. 6ª (14), 21h; sáb. (15), 19h e 21h; dom. (16), 19h. R$ 30.

Estado de Sítio

Com direção de Gabriel Villela, a peça mostra uma cidade assolada pela Peste, figura interpretada por Elias Andreato. De forma alegórica, o espetáculo – que traz ainda atores como Claudio Fontana e Chico Carvalho – aborda temas como o totalitarismo. 90 min. 14 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª e sáb, 21h; dom. e fer., 18h. R$ 12/R$ 40. Até dom. (16).

Annie, o Musical

Baseado nos quadrinhos ‘Little Orphan Annie’, de Harold Gray, o musical ganha versão estrelada por Miguel Falabella (que também dirige) e Ingrid Guimarães. No enredo, a garota Annie tenta fugir do orfanato para encontrar os pais. Depois, acaba sendo escolhida para passar o Natal com um milionário ranzinza e solitário – e acaba subvertendo seu cotidiano. 160 min. Livre. Teatro Santander (1.081 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.401, Itaim Bibi, 4003-1022. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h30 e 21h; dom., 15h e 19h. R$ 75/R$ 310. Até dom. (16).

Tick, Tick… Boom!

O musical narra a trajetória de Jon, um aspirante a escritor e compositor que sonha realizar um grande espetáculo. O texto é uma ‘autobiografia’ de Jonathan Larson, autor do famoso musical ‘Rent’, da Broadway. Com Bruno Narchi, Thiago Machado e Giulia Nadruz. 90 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 60/R$ 80. Até dom. (16).

Cabeça (um Documentário Cênico)

Com dramaturgia e direção de Felipe Vidal, o espetáculo do coletivo Complexo Duplo dialoga com os 30 anos do disco ‘Cabeça Dinossauro’, dos Titãs. Em cena, oito atores fazem um mergulho nas memórias do rock nacional dos anos 1980. 110 min (com intervalo). 16 anos. Itaú Cultural (254 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (15), 20h; dom. (16), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Rei da Vela

Inspirado no texto de Oswald de Andrade, a peça mostra a história do banqueiro Abelardo I e de seu empregado Abelardo II, que subjugam seus clientes devedores e impontuais em uma jaula. Dir. Zé Celso Martinez Correa. Com Marcelo Drummond, Sylvia Prado, Tulio Straling e outros. 240 min (com intervalos). 14 anos. Auditório Ibirapuera (506 lug.). Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, V. Mariana, 3629-1075. Hoje (14) e sáb. (15), 20h; dom. (16), 19h. R$ 30.