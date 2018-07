Confira dicas de teatro e dança para esta semana em São Paulo

ESTREIAS

A Noiva de Cristal

A partir do drama de uma mulher (Ana Guasque) que é abandonada às vésperas do casamento, a peça (foto) dirigida por Márcio Azevedo joga luz sobre o movimento antimanicomial. 80 min. 16 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Estreia 6ª (29). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 22/7.

Até que a Morte os Separe

Com direção de Maciel Silva, a peça fala do casamento nos dias de hoje em comparação ao retratado por Martins Pena em sua época. 60 min. 14 anos. Casa Aguinaldo Silva de Artes (100 lug.). R. Major Sertório, 476, V. Buarque, 3213-8754. Estreia sáb. (30). Sáb., 21h; dom., 18h. R$ 40. Até 29/7.

O Crocodilo

Adaptação de conto fantástico de Dostoievski, a peça da Cia. Estrela D’Alva de Teatro mostra um empreendedor que decide comemorar um contrato fechado visitando uma exposição estrangeira, onde é engolido por um crocodilo. 12 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Estreia 6ª (29). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 29/7.

Diálogos Sobre a Loucura

Conrado Dess assina a dramaturgia e a direção da peça, sobre um grupo de jovens médicos que busca denunciar os abusos de uma instituição psiquiátrica no Rio de Janeiro. 120 min. 18 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 2ª (2). 2ª, 3ª e 4ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 15/8.

REESTREIAS

O Compositor Delirante

No monólogo protagonizado por Daniel Kronenberg, Beethoven trava discussões com nomes como Mozart, Haydn e Goethe. 45 min. 12 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. A partir de 4ª (4). 4ª, 21h. R$ 40. Até 25/7.

Morte Acidental de um Anarquista

A comédia de Dario Fo conta a história de um louco que se faz passar por juiz na investigação de um caso de polícia. Dir. Hugo Coelho. Com Marcelo Laham, Henrique Stroeter e outros. 90 min. 14 anos. Teatro Gazeta (660 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3253-4102. A partir de sáb. (30). Sáb., 22h; dom., 20h. R$ 70/R$ 80. Até 14/10.

ÚLTIMA CHANCE

Suassuna – O Auto do Reino do Sol

Dedicado ao escritor Ariano Suassuna, o musical é dirigido por Luiz Carlos Vasconcelos e encenado pela Barca dos Corações Partidos. A trilha é de Chico César, Beto Lemos e Alfredo Del Penho. 120 min. 12 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (620 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 150. Até dom. (1º).

Aproveite para… ir ao Jiquitaia, que fica a 650 metros do teatro. Restaurante de culinária brasileira, a casa serve clássicos como o picadinho (R$ 44). Uma novidade do cardápio é o nhoque de abóbora com especiarias, servido no jantar e nos almoços de sábado (R$ 55). R. Antônio Carlos, 268, Consolação, 3262-2366. 12h/15h e 19h/ 23h30 (sáb., 12h/18h e 19h/23h30; 2ª, 12h/15h; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos.

O Escafandro de Pirandello

Dirigida por Leonardo Medeiros, a peça adapta obra de Luigi Pirandello. Em cena, uma trupe de personagens exóticos interrompe uma peça teatral. 90 min. 14 anos. Teatro da Rotina (25 lug.). R. Augusta, 912, Consolação, 3582-4479. 2ª e 3ª, 21h. R$ 40. Até 3ª (3).

Kansas

Dirigida por Gabriela Mellão, a peça aborda o medo na vida contemporânea. Com Ester Laccava, Clovys Tôrres e outros. 60 min. 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 3ª e 4ª, 20h. R$ 30. Até 4ª (4).

ESPECIAL

O Louco e a Camisa

Na peça dirigida por Elias Andreato, uma família busca esconder um filho tido como louco. Com Leonardo Miggiorin, Rosi Campos. 60 min. 12 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. 6ª (29), 20h; sáb. (30), 21h; dom. (1º), 18h. R$ 50.

DANÇA

Anonimato – Orikís aos Mitos Pessoais Desaparecidos

O espetáculo da Cia. Treme Terra aborda situações do cotidiano brasileiro, com aspectos ligados às memórias negras na sociedade. 75 min. 12 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos II (100 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (29) e sáb. (30), 20h. R$ 6/R$ 20.

Ensaios Perversos

Neste sábado (30), o evento da Cia. Perversos Polimorfos promove, às 18h, uma conversa com o filósofo Alexandre Filordi sobre ‘psicopatologia global’. Às 19h, Carolina Minozzi apresenta o solo ‘À Escuta’, e Henrique Lima encena ‘Os Brutos que Respiram’. A partir das 21h, a DJ Gabriela Pensanuvem comanda festa, com bar e cozinha. Teatro Oficina. R. Jaceguai, 520, Bexiga, 3104-0678. Sáb. (30), 18h/23h. Grátis.

São Paulo Companhia de Dança

A companhia encena trabalhos antigos e inéditos. Hoje (29), sábado (30) e domingo (1º), a novidade é ‘Petrichor’, coreografia de Thiago Bordin, solista do Hamburg Ballet e do Nederlands Dans Theater. ‘Instante’ (2017), de Lucas Lima, ’14’20″‘ (2002), de Jíri Kylián, e ‘Gnawa’ (2005), de Nacho Duato, também integram as apresentações. Na 5ª (5) e nos dias 6, 7 e 8/7, o grupo estreia ‘Melhor Único Dia’, de Henrique Rodovalho, diretor da Quasar Cia. de Dança. ‘Suíte de Raymonda’, de Guivalde de Almeida, e ‘Primavera Fria’, de Clébio Oliveira’, ambas de 2017, também estão no programa. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Sérgio Cardoso. (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 5ª e sáb., 21h; 6ª, 21h30; dom., 18h. R$ 30/R$ 50.