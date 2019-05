Confira dicas de passeios em São Paulo

Exposição

‘Integra: a cultura de um povo, o desenvolvimento de um país’, mostra que o Museu Catavento inaugura na terça-feira, dia 14, aborda diferentes setores industriais. O espaço, com 250 metros quadrados, será dividido em seções como ‘energia’, com dados de fontes renováveis e redes elétricas; e ‘fluxos’, que retrata o setor de transportes por meio de um painel interativo com toda a malha viária brasileira. Avenida Mercúrio, s/n, Centro, 3315-0051. 10h/16h (fecha 2ª). R$ 10 (3ª, grátis). www.cataventocultural.org.br

Mamma Mia Bazar

A primeira edição do evento abrirá espaço para empreendedores de moda, decoração, acessórios, bijuterias, roupa fitness, entre outros segmentos. A proposta é apresentá-los para o grande público. Haverá a presença da DJ Nick, degustação de vinho e sorteios. Espaço Gap. Av. Professor Fonseca Rodrigues, 255, Alto de Pinheiros, 3022-6216. Hoje (10) e Sáb. (11), 10h/20h. Grátis.

Pretas Potências

O festival convida jovens para participarem de diversas atividades, como debates sobre inovação, criatividade e resistência negra. Artistas convidados terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos ligados à música e às artes gráficas e de rua. Para encerrar, uma performance do DJ JAH!SPORA, com um setlist recheado de dance hall e afrobeats. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (11), 13h/20h. Grátis.

Tabuleiro Humano

No tabuleiro gigante, chamado ‘Uma Viagem ao Museu da Caixa’, os próprios participantes são as peças do jogo (seis pessoas por vez). Por meio de perguntas relacionadas ao acervo da instituição, a brincadeira se desenvolve. Essa é uma das atrações que a instituição preparou para comemorar a 17ª Semana Nacional de Museus. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Sáb. e Dom., 14h/16h. Grátis. Até 26/5.