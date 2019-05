Confira dicas de passeios em São Paulo

AÇÃO

Escape 60

No espaço, os visitantes devem quebrar a cabeça em uma série de mistérios. Em grupos de no mínimo quatro pessoas, os jogadores são trancados em salas temáticas. A estreia da vez é a Sala Chernobyl – Silêncio Mortal, inspirada no desastre que comoveu o mundo em 1986. Na atração, os participantes farão parte de uma equipe de pesquisadores que precisa decifrar os mistérios que estão por trás dos experimentos nos arredores da usina. Al. dos Jurupis, 1.479, Moema, 5042-0064. 10h/22h30 (6ª e sáb., 10h/23h50; dom., 10h/22h30). R$ 84,90(por pessoa).

BICHOS

Bichomania

A fazendinha está instalada em um terreno de 120 mil m2, com diferentes espécies de animais. Há araras, saguis, patos, galinhas, pavão e outros bichos. Por volta do meio-dia, o cheiro de churrasco paira pelo ar e atrai o público para o almoço no espaço que, apesar de distante, tem ótima relação custo-benefício. Rec. do Divirta-se: a partir de 1 ano e meio. Estrada dos Pires, 1.933 (acesso pela Rod. Raposo Tavares, Km 39), Cotia, 4242-1116. Sáb., dom. e fer., 10h/17h. R$ 39 (almoço adulto, R$ 38, infantil; R$ 12/R$ 18; tirolesa e arvorismo, R$ 8).

CINEMA

A Raposa Má

Dentro do projeto ‘Cineminha’, que promove sessões de cinema para o público infantil, o filme desta semana traz a história de uma raposa que pensa que é galinha, um coelho que se faz de cegonha e um pato que quer tomar o lugar de Papai Noel. O projeto promove sessões de cinema para o público infantil. Livre. 83 min. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana, 2971-8700. Sáb. (18), 14h. Grátis.

MOSTRA

Ziraldo… De A a Zi

A exposição é um passeio pelo universo ‘ziraldiano’ e permite conhecer a intimidade do artista, um pouco de sua vida pessoal e sua criação. Além de obras conhecidas, há experimentações gráficas, pinturas, rascunhos, anotações, cadernos de infância e outras raridades. São mais de 500 obras – entre elas, 200 criações originais do ‘pai’ do Menino Maluquinho, um dos seus personagens mais conhecidos. Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. 10h/17h (fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 4/8.

MÚSICA

Stones Live Kids

Com criação de Mario Candelaria, o espetáculo transporta para o universo infantil os sucessos da banda de rock britânica. As músicas – no total de onze, entre elas, ‘Satisfaction’ e ‘Brown Sugar’ – são executadas ao vivo pelo grupo Rockinstones. A participação de atores faz com que as crianças interajam com o que ocorre no palco. 65 min. Livre. Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Dom. (19), 18h30. R$ 20/R$ 40.

OFICINA

Crie seu UglyDoll

Com a chegada aos cinemas da animação que conta a história da turminha de bonecos, a atividade, recomendada para crianças de 6 a 12 anos, vai estimular os participantes a criarem seus próprios UglyDoll, utilizando diversos tipos de materiais. A atividade dura 1h30. Livraria Cultura. Shopping Market Place. Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, 3474-4033. Sáb., 13h, 14h, 16h e 18h. Dom., 14h15, 16h e 18h. R$ 80.Inf.: espaço.faber-castell.com.br. Até 1/6.

PARQUE

Aquário de São Paulo

São 15 mil metros quadrados e 4 milhões de litros de água, onde vivem milhares de animais de centenas de espécies. Considerado o maior oceanário da América do Sul, o aquário abriga também cangurus, coalas, lêmures, suricatas, morcegos gigantes de Java, mamíferos aquáticos (como a lontra e o peixe-boi), jacarés, tubarões, macacos e até tucanos. Livre. R. Huet Bacelar, Ipiranga, 407, 2273-5500. 9h/17h.R$ 60/R$ 90. Vendas pelo site: www.aquariodesaopaulo.com.br

TEATRO



Bichos do Brasil

Ao som de forró, frevo, bossa-nova, samba e maracatu, o grupo de teatro Pia Fraus recria o ambiente de uma mata para retratar a riqueza da fauna brasileira. Dirigidos por Beto Andretta, Beto Lima e Hugo Possolo, os atores manipulam mais de 50 bonecos em um espetáculo que já passou por onze países. Sesc Parque Dom Pedro II. Quadra Poliesportiva 3. Praça São Vito, s/n, Brás, 3111-7400. Dom. (19), 14h30. Grátis.

Branca de Neve ao som dos Beatles

A clássica história infantil se une à música de um dos mais famosos grupos de rock de todos os tempos. Com direção de Sabrina Kogut e Leandro Mariz, a peça ganha ares modernos. O dia começa com a canção ‘Here Comes the Sun’. Já a fuga da Branca de Neve é embalada por ‘Help’. Teatro Dr. Botica. Shopping Metro Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, Tatuapé, 2090-7400. Sáb. e dom., 17h. R$ 50. Até 26/5.

A Bruxinha que Era Boa

Ângela é uma bruxinha que não consegue fazer maldades. Porém, depois de tanto tempo de estudos, é chegada a hora do grande teste, cujo prêmio é uma vassoura a jato. Quem não passar, vai ser condenada a viver o resto da vida na Torre de Piche. Para se dar bem, Ângela contará com a ajuda de uma novo amigo, o Pedrinho. Livre. Teatro João Caetano. R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb., e dom., 16h. R$ 16.

Chapeuzinho Vermelho

Com direção de Livia Gaudencio, a adaptação retrata o clássico infantil a partir do ponto de vista de todos os personagens da conhecida obra, entre eles, o Lobo Mau, a Vovó, o Caçador e a Mãe da Chapeuzinho. Além de atuarem, os atores também tocam instrumentos ao vivo, aumentando a interatividade com o público. 50 min. 4 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 17h40. R$ 40. Até 28/7.

O Mágico de Oz

O clássico conta a história de Dorothy e Totó que, após um temporal, vão parar em Oz, onde tudo parece encantado. Com o desejo de retornar para casa, ela sai em busca de um mágico ao lado dos novos companheiros: o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão. 55 min. Livre. Teatro Eva Wilma (700 lug.). R. Antônio de Lucena, 146, Tatuapé, 2293-8766. Estreia dom. (19). Dom., 16h. R$ 40. Até 16/6.

A Pequena Sereia – O Musical

Baseada no famoso conto de Hans Christian Andersen, a adaptação de André Breda conta a história da jovem sereia Ariel, que sonha em conhecer os humanos. 60 min. Livre. Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 30/R$ 60. Até 19/5.

O Pequeno Príncipe

Misturando técnicas de teatro com luz negra e manipulação de bonecos, o Pequeno Príncipe sai de seu mundinho para se aventurar, pegando carona numa revoada de pássaros. Depois de visitar diversos planetas, ele cai no planeta Terra, no deserto do Saara. Lá, ele conhece o narrador, que acabara de sofrer um acidente de avião. 50 min. Livre. Teatro Folha (305 lug.). Av. Higienópolis, 618, piso 2, 3823-2323.Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 25/8.

Space Invaders

Com músicas de David Bowie, a peça da Cia. do Fubá é dirigida e escrita por Fernanda Gama e revela o olhar de Caio, adolescente que se sente isolado como uma astronauta fora de órbita e traduz sua experiência em uma HQ. 75 min.12 anos. Sesc Vila Mariana. Sala Corpo e Artes (80 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª, 19h. R$ 6/R$ 20. Até 31/5.

PASSEIOS

Diversão solidária

A Feira do Bem reúne mais de cem expositores de moda e design em frente ao Parque Ibirapuera. A programação traz brincadeiras (foto), contação de histórias com a personagem Emília (dom., 19/5, 11h e 13h)e oficinas – durante o sábado (18), por exemplo, a ONG Mamas do Amor ensinará a fazer próteses mamárias que serão doadas a pacientes que tiveram câncer. Pça. Cidade de Milão, s/nº. Av. República do Líbano com R. Diogo Jácome, Ibirapuera. Sáb. (18) e dom. (19), 10h/18h. Grátis.



Bienal da Feira do Livro Judaico

A feira traz livros em português, inglês e hebraico com descontos a partir de 30%, além de uma imersão na cultura judaica, com palestras e debates. Entre os temas abordados, estão ‘O Pensamento Judaico’ e ‘A Paixão e o Futuro do Livro’. Às 15h15, haverá um encontro com sobreviventes do Holocausto que residem no Brasil. Clube Hebraica. Salão Adolpho Bloch. R. Hungria, 1.000, Pinheiros, 3818-8888. Dom. (19), 9h/20h. Grátis.

Feira de Arte da Vila Pompeia

O evento de rua traz diversas opções, entre artesanatos e gastronomia. Dividida em diferentes espaços, a feira tem, por exemplo, a Vila dos Brechós, na qual é possível encontrar roupas, acessórios e antiguidades. Na Vila Mística, produtos esotéricos e atendimentos terapêuticos como reiki e cromoterapia. A Vila Infantil garante a diversão da criançada. Quadrilátero que compreende as ruas Tucuna, Caraibas, Padre Chico, Ministro Ferreira Alves, Xerentes e Maringá. Dom. (19), 9h/19h. Grátis.

Oficina de Estampas Urbanas

Dentro da programação da 17ª Semana Nacional de Museus – o Dia Internacional dos Museus é comemorado em 18/5 -, o evento vai convidar o público a percorrer o Museu de Arte Sacra e, depois, em espaços situados no entorno do prédio, produzir estamparias baseadas na visão cotidiana. Museu de Arte Sacra de SãoPaulo. Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-3336. Sáb. (18) e Dom. (19), 15h. Grátis. Inscrições: www.museuartesacra.org.br.

Um olhar sobre a gravura de Rembrandt

Para crianças e adultos, a oficina terá como inspiração a exposição ‘Gravuras de Rembrandt’, que está cartaz no espaço com cinco imagens originais do artista holandês. Com matriz de isopor ou embalagem de papelão, dosando o grau de dificuldade de cada participante, a ideia é proporcionar uma vivência em técnica de gravura. Fundação Ema Klabin.R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. Dom. (19), 14h30. Grátis.