Confira dicas de exposições para ver em São Paulo

INAUGURAÇÕES

Grande Coletiva de Arte Naïf

Com obras de nomes como Ana Maria Dias (foto acima), Eduardo Ungar e Lourdes de Deus, a Galeria Jacques Ardies abre a , exposição que tradicionalmente encerra suas atividades anuais. R. Morgado de Mateus, 579, V. Mariana, 5539-7500. Inauguração: 4ª (21). 10h/17h30 (sáb., 10h/16h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 22/12.

Ana Mazzei

Desde outubro, as artistas Luiza Gottschalk, Cleo Dobberthin e Ana Mazzei participam de residência no espaço Breu, na Barra Funda, onde se encontram semanalmente. Agora, Ana exibe instalações e objetos inéditos em ‘Exercício Bailado’, mostra que nasce desse projeto e se espalha por três locais. No domingo (18), das 13h às 18h, a exposição ocupa uma casa na mesma região (R. Barra Funda, 288). Até 2/12, também leva obras à loja Moda Livre/Brechó Tropicalé (R. Albuquerque Lins, 112, metrô Marechal Deodoro, 3938-2997), que funciona de 2ª a 6ª, das 10h às 18h, e aos sábados, das 11h às 16h. Além disso, a artista expõe, também até 2/12, uma instalação ao ar livre – na Rua Barra Funda, entre as vias Lopes de Oliveira e Albuquerque Lins. Grátis. Inf.: bit.ly/amazzei18

Fátima Marinho

A artista apresenta ‘Arquitetura das Emoções Humanas’, mostra que reúne 20 obras em que ela lança mão do têxtil e da aquarela, nas quais faz referências a narrativas como o mito grego de Penélope. Livraria Francesa. R. Barão de Itapetininga, 275, República, 3231-4555. Inauguração: 2ª (19). 10h/18h (sáb., 10h/13h). Fecha 3ª (20). Grátis. Até 12/1/2019.

ÚLTIMA CHANCE

José Bento

O Anexo Millan apresenta ‘Todos os Olhos’, com 17 obras do artista. Destaque para uma série de feijões de madeira que, juntos, pesam 1.273 quilos – quantidade média de feijão que o brasileiro consome na vida. R. Fradique Coutinho, 1.416, Pinheiros, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (17).

Mulheres Radicais: Arte Latino-americana, 1960-1985

Com mais de 280 obras, a exposição coletiva destaca práticas experimentais realizadas por cerca de 120 artistas de origem latina nascidas em 15 países – incluindo os Estados Unidos. Entre elas, Lygia Pape, Martha Araújo, Cecilia Vicuña, Ana Mendieta e Beatriz Gonzalez. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/18h (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 2ª (19).

Vermelho

A galeria apresenta mostra individual de Edgar de Souza, com objetos ligados à sua pesquisa em torno do ambiente doméstico. Paralelamente, o espaço exibe ‘Brasil x Argentina (Amazônia e Patagônia)’, novo filme de Dora Longo Bahia. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha sáb. e dom.). Grátis. Até sáb. (17).

ESPECIAL

Flexões Performáticas

Até abril de 2019, o CCBB recebe apresentações e oficinas ligadas a performances artísticas em diferentes eixos conceituais. O primeiro deles, com trabalhos sobre noções de gênero, ocorre neste sábado (17), com performances de Daniela Mattos, às 17h, e de Roberta Barros, às 18h. Após as apresentações, às 19h, as duas artistas debatem com a curadora Luana Aguiar. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis (retirar ingresso a partir das 16h).