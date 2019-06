Festival Varilux 2019: confira o melhor da programação

Danilo Casaletti (especial para o Estado)

Entre 4ª (5) e 19/6, a 10ª edição do festival traz a São Paulo exemplos da recente safra de filmes franceses

A comédia dramática Cyrano Mon Amour, com direção de Alexis Michalik, foi vista por 500 mil espectadores na França. Nela, Edmond Rostand, um escritor desesperado por trabalho e sem perspectivas, começa a escrever uma peça da qual, a princípio, só sabe o título: ‘Cyrano de Bergerac’, que acaba se tornando um sucesso mundial. Cinearte: 4ª (5), 13h50 (grátis; com debate); 9/6, 18h35. Espaço Itaú Augusta: 5ª (6), 16h20; 13/6, 14h30; 16/6, 18h40. Petra Belas Artes: 7/6, 18h40; 15/6, 14h; 17/6, 16h; 19/6, 20h40.

Em Amor à Segunda Vista, de Hugo Gélin, Raphael tem de reconquistar sua mulher Olivia, que, da noite para o dia, tornou-se uma desconhecida. Petra Belas Artes: 4ª (5), 18h55 (com debate); 14/6, 20h45; 16/6, 16h25. Cinearte: 5ª (6), 14h20; 7/6, 20h50. Espaço Itaú Augusta: 9/6, 18h30; 14/6, 16h20; 15/6, 20h45.

A comédia Meu Bebê, dirigida por Lisa Azuelos, traz a atriz Thaïs Alessandrin no elenco, como uma jovem prestes a sair de casa. Espaço Itaú Augusta: 4ª (5), 14h (grátis; com debate); 7/6, 18h40; 10/6, 20h50; 16/6, 14h15. Cinearte: 4ª (5), 19h (com debate); 11/6, 15h. Petra Belas Artes: 7/6, 14h45; 12/6, 16h50; 15/6, 20h45.

De François Ozon, Graças a Deus foi vencedor do Urso de Prata em Berlim, com enredo sobre um padre abusador de crianças. Espaço Itaú Augusta: 4ª (5), 16h05 (grátis; com debate); 7/6, 20h30; 13/6, 18h15; 15/6, 16h05. Petra Belas Artes: 8/6, 18h; 11/6, 20h40; 12/6, 14h10; 19/6, 15h50. Cinearte: 9/6, 20h45; 12/6, 18h20.

A Revolução em Paris, de Pierre Schoeller, traz no elenco nomes como Gaspard Ulliel e Adèle Haenel para abordar a Revolução Francesa. Cinearte: 4ª (5), 16h15 (grátis; com debate); 10/6, 18h30. Espaço Itaú Augusta: 8/6, 18h30; 12/6, 14h40; 19/6, 20h30. Petra Belas Artes: 9/6, 16h20; 13/6, 14h20; 17/6, 18h10.

Em Quem Você Pensa que Eu Sou, de Safy Nebbou, Juliette Binoche vive Claire, que cria um perfil falso nas redes sociais. Petra Belas Artes: 4ª (5), 16h30 (grátis; com debate); 7/6, 20h50; 10/6, 18h45; 15/6, 18h45. Cinearte: 8/6, 18h50; 11/6, 16h50. Espaço Itaú Augusta: 5ª (6), 14h20; 9/6, 20h50; 12/6, 17h; 19/6, 18h30.

A animação Asterix e o Segredo da Poção Mágica, dirigida por Louis Clichy e Alexandre Astier, é uma história original, desenvolvida especialmente para o cinema. Cinearte: 8/6, 15h30. Petra Belas Artes: 8/6, 14h; 13/6, 20h30 (legendado); 16/6, 14h40. Espaço Itaú Augusta: 9/6, 14h45; 15/6, 14h20.

No drama Inocência Roubada, dos diretores Andréa Bescond e Eric Métaye, Odette, de 8 anos, adora dançar e desenhar. Já adulta, ela se dá conta que foi abusada por um amigo da família. Petra Belas Artes: 4ª (5), 14h (sessão gratuita, com debate); 10/6, 20h45; 16/6, 18h45; 18/6, 20h55. Cinearte: 5ª (6), 18h55; 12/6, 14h. Espaço Itaú Augusta: 4ª (5), 19h (sessão com debate), 8/6, 20h50; 11/6, 18h40; 14/6, 14h15.

Na comédia romântica Um homem fiel, que tem direção de Louis Garrel, Marianne deixa Abel por Paul. Oito anos depois, Paul morre e Abel e Marianne voltam a namorar. Petra Belas Artes: 5ª( 6), 19h15; 17/6, 20h30; 19/6, 14h15. Cinearte: 8/6, 17h15; 10/6, 20h50. Espaço Itaú Augusta: 7/6, 15h15; 12/6, 19h; 13/6, 16h40; 16/6, 10h50.

Com direção de Eva Husson, Filhas do Sol traz a história de um batalhão composto apenas por mulheres curdas que atua ofensivamente na guerra do Curdistão. Cinearte: 4ª (5), 21h; 12/6, 16h05. Petra Belas Artes: 5ª (6), 15h10; 10/6, 16h30; 12/6, 21h15; 18/6, 18h40. Espaço Itaú Augusta: 5ª (6), 18h30; 10/6, 14h45; 17/6, 20h50; 19/6, 16h15.