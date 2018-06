Confira cinco dicas de espetáculos de humor para ver em São Paulo

Arquivo Terça Insana

Com elenco rotativo, a atração reúne atores que já foram influenciados pelo projeto Terça Insana para apresentar seus quadros cômicos. Dir. Grace Gianoukas. 60 min. 14 anos. Teatro Itália (270 lug.). Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. 3ª, 21h. R$ 70. Até 27/3.

Diogo Portugal

Em ‘Antes que Eu Me Esqueça’, o humorista (foto) aborda com irreverência acontecimentos atuais e temas como o uso da tecnologia no cotidiano. 90 min. 14 anos. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. 4ª, 21h. R$ 50. Até 30/5.

Oscar Filho

Em ‘Putz Grill…’, ele apresenta os melhores textos dos dez anos de estrada do espetáculo, com curiosidades da vida do humorista e fatos cotidianos. 60 min. 14 anos. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb., 23h. R$ 50. Até 24/4.

Comédia Ao Vivo

Humoristas como Dihh Lopes e Luiz França se revezam toda semana com convidados especiais. 90 min. 18 anos. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. 6ª, 23h59. R$ 60. Até 21/12.

Rindo de Tudo

Humoristas do projeto Rindo!, como Marco Zenni e Victor Camejo, estreiam o espetáculo de stand-up no formato de ‘game show’. Ganha quem comentar as notícias e imagens da semana de jeito mais engraçado. 70 min. 14 anos. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3253-4102. Sáb., 23h59. R$ 70. Até 31/3.