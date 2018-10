Confira boas peças que acabam de estrear em São Paulo

Hamlet

A Armazém Companhia de Teatro traz conflitos contemporâneos em diálogo com a obra de Shakespeare. Paulo de Moraes dirige a peça, e Patrícia Selonk dá vida ao protagonista. 140 min. 14 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 3ª a 5ª, 20h; 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 14/10.

As Brasas

Montagem do livro do húngaro Sándor Márai (1900-1989), a peça é protagonizada pelos atores Herson Capri e Genézio de Barros. Com dramaturgia assinada por Duca Rachid e Julio Fischer, com colaboração do diretor Pedro Brício, trata-se de uma história de amor e amizade – marcada, entretanto, por rancor e ressentimento. 70 min. 12 anos. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 4/11.

Eu Estava em Minha Casa e Esperava que a Chuva Chegasse

Com texto de Jean-Luc Lagarce e direção de Antunes Filho, a peça (foto abaixo) acompanha as narrativas de cinco mulheres que esperam a volta do caçula da família. 70 min. 14 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6ª e sáb., 21h; dom. e fer., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 16/12.

Lugar Nenhum

Com direção de Sérgio de Carvalho, a Companhia do Latão encenar peç inspirada na obra de Anton Chekhov. Ambientado no fim da ditadura militar brasileira, seu enredo dialoga com a produção do dramaturgo russo ao tratar de temas como a distância entre discursos ideológicos e a realidade social. 120 min. 16 anos. Sesc Avenida Paulista. Praça (60 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 4ª a sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 9/R$ 30. Até 14/10.

Megera Domada

Na adaptação da obra de Shakespeare dirigida por Aimar Labaki, Agnes Zuliani e Rogério Brito revezam-se nos papéis da história das irmãs Catarina e Bianca e de seus pretendentes. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 14/10.

O Grande Inquisidor – Século XXI

Celso Frateschi encena sua terceira versão da obra de Dostoievski. Na peça, que se passa em São Paulo, Cristo retorna à terra e é sumariamente condenado e executado. 60 min. 14 anos. Ágora Teatro (60 lug.). R. Rui Barbosa, 664, Bela Vista, 3284-0290. Sáb. e dom., 19h; 2ª, 21h. R$ 50. Até 29/10.