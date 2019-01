Confira boas peças que acabam de chegar a São Paulo

Através da Iris

A atriz Nathalia Timberg interpreta a empresária e ícone da moda Iris Apfel, de 97 anos. Na peça, a personagem compartilha sua história e suas opiniões numa entrevista em sua casa. Dir. Maria Maya. 50 min. 14 anos. Teatro Faap (476 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80. Até 10/3.

Outros

O Grupo Galpão apresenta nova montagem, desdobramento do trabalho ‘Nós’, de 2016, cujo foco é a reflexão sobre o lugar do artista e da arte nos tempos atuais. Dir. Márcio Abreu. 90 min. 16 anos. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. 6ª a sáb., 21h; dom. e fer., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 3/3.

Meu Quintal É Maior do que o Mundo

A obra ‘Livro Sobre Nada’, de Manoel de Barros, inspira o monólogo dirigido por Ulysses Cruz e estrelado por Cássia Kiss. 70 min. Livre. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. Estreia 5ª (31), 20h. 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reserva pelo site: bit.ly/sesisp). Até 17/2.

Dogville

Montagem da obra-prima do cineasta dinamarquês Lars von Trier, a peça Dogville, dirigida por Zé Henrique de Paula, traz no elenco nomes como Mel Lisboa, Eric Lenate, Fábio Assunção, Bianca Byington, Rodrigo Caetano e Chris Couto. Na história, a protagonista Grace é uma forasteira misteriosa que busca abrigo no vilarejo de Dogville. Em agradecimento à acolhida, ela passa a oferecer serviços às famílias. Contudo, eles passam a abusar de sua bondade. 100 min. 16 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 90. Até 31/3.

O Jardim das Cerejeiras

O Grupo Tapa apresenta montagem da obra de Chekhov. Ambientada na Rússia do início do século 20, a peça gira em torno de uma família aristocrata em decadência. Dir. Eduardo Tolentino de Araújo. 120 min. 12 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. 5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 30/R$ 60. Até 25/2.

Ele Ainda Está Aqui

Emilio Dantas, Thelmo Fernandes e Omar Menezes interpretam texto inédito de Silvio Guindane, que também dirige a peça. Na história, três irmãos de diferentes países se conhecem após a morte do pai, um empresário ausente na criação dos filhos. 70 min. 12 anos. Teatro Renaissance (450 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 90. Até 24/2.