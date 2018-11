Confira boas exposições que acabam de chegar a São Paulo

Lasar Segall: Ensaio Sobre a Cor

A questão cromática na produção de Lasar Segall é tema da mostra, que reúne 87 pinturas, desenhos, fotos e documentos do artista. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 9h/21h (dom. e fer., 9h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 5/3/2019.

Ai Weiwei Raiz

Considerada a maior mostra já realizada pelo artista plástico chinês Ai Weiwei, a exposição reúne 70 obras que ocupam 8 mil metros quadrados. Com curadoria de Marcello Dantas, trabalhos emblemáticos de Weiwei são expostos ao lado de obras inéditas, resultado de uma imersão do artista na cultura brasileira. Oca. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portões 1, 2 e 3, 5082-1777. 11h/20h (dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª), com visitas de hora em hora. R$ 20. Vendas pelo site: eventim.com.br/exporaiz. Até 20/1/2019.

Bauhaus Imaginista: Aprendizados Recíprocos

A mostra comemora cem anos da escola alemã de arquitetura, arte e design e parte da obra ‘Tapete’, de Paul Klee, a fim de investigar a arte popular e pré-colonial. Sesc Pompeia. Área de Convivência. R. Clélia, 93, 3871-7700. 10h/21h30 (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 6/1/2019.

50 Anos de Realismo – Do Fotorrealismo à Realidade Virtual

A mostra apresenta diferentes representações da realidade na arte contemporânea. Com cerca de 90 obras de 30 artistas, como Hildebrando de Castro e John de Andrea, a mostra traz exemplos de fotorrealismo, hiper-realismo e realidade virtual. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 14/1/2019.

África Revisitada

Com curadoria do alemão Alfons Hug, a coletiva apresenta uma seleção de trabalhos que foram exibidos na mostra ‘Ex Africa’, que itinerou pelas sedes do CCBB este ano. A mostra reúne desenhos, fotografias e vídeo de quatro artistas africanos: J. D. ‘Okhai Ojeikere, Karo Akpokiere, Leonce Raphael Agbodjelou e Nástio Mosquito. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 12/1/2019.