Confira boas exposições em museus de SP que estarão abertas no carnaval

Antonio Bandeira

O MAM apresenta exposição com 60 trabalhos pouco conhecidos de Antonio Bandeira (foto acima), um dos expoentes do abstracionismo brasileiro. A curadoria é de Regina Teixeira de Barros e Giancarlo Hannud. Pq. Ibirapuera. Portão 3. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera, 5085-1300. 10h/18h (fecha 2ª). R$ 10 (sáb., grátis). Até 1º/3.

Devaneios – Os Mundos de JeeYoung Lee

Com direção artística de Facundo Guerra, a exposição reúne duas instalações da artista sul-coreana JeeYoung Lee, ‘O Quarto do Pânico’ e ‘Meu Romance Químico’, nas quais explora fábulas e metáforas culturais, além de suas próprias memórias e emoções. Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro, 3553-5627. 9h/20h (fecha 2ª). R$ 25. Até 3/5.

Fernanda Gomes

Conhecida por lançar mão de materiais ordinários, como gesso, madeira e vidro, os quais recolhe no cotidiano, a artista apresenta a mostra no formato de uma grande instalação composta por fragmentos, que se desdobra em sete galerias do museu. O formato exige, assim, papel ativo do público para a observação do trabalho. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/18h (fecha 3ª). R$ 15 (sáb., grátis). Até 24/2.

Gego: a Linha Emancipada

A mostra destaca a produção de Gertrude Goldschmidt, mais conhecida como Gego, com a exibição de 150 obras da artista alemã – entre esculturas, desenhos, gravuras e tecidos. Masp. Av. Paulista, 1.576, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (3ª, 10h/ 20h; fecha 2ª). R$ 40 (3ª, grátis). Até 1º/3/2020.

Jorge Pardo: Flamboyant

A mostra ocupa o Octógono da Pinacoteca com uma instalação do cubano, que une arte e design. Com 14 peças, entre tapete, luminárias e cadeiras, o trabalho propõe um ambiente de estar interativo. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/18h (fecha 3ª). R$ 15 (sáb., grátis). Até 2/3.

Marcia Pastore: Contracorpo

A Estação Pinacoteca inaugura mostra que reúne 40 trabalhos produzidos ao longo de quase 30 anos pela artista paulista. No ambiente expositivo, suas esculturas parecem ‘emergir’ da arquitetura. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3324-1000. 10h/18h (fecha 3ª). Grátis. Até 6/4.

Memorial do Desenho

A exposição reúne 38 desenhos, apresentando trabalhos de modernistas como Tarsila do Amaral e Di Cavalanti ao lado de contemporâneos como o escocês Donald Urquhardt e o inglês John Parker. A curadoria é de Carmen Aranha. MAC USP. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254. 10h/21h (fecha 2ª). Grátis. Até 28/6.

Tony Cragg

A exposição ‘Espécies Raras’ exibe um recorte da obra do britânico, sobretudo a partir dos anos 2000. O conjunto reúne 43 esculturas, produzidas com diversos materiais, além de 70 desenhos. MuBE. R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 2594-2601. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 1º/3.