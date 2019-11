Confira atrações gratuitas para aproveitar o feriado prolongado em São Paulo

CRIANÇAS

Cine Kids

Nesta edição, o projeto exibe o clássico ‘Aristogatas’, de Wolfgang Reitherman, animação que acompanha a gata Duquesa e seus três gatinhos, que herdam as riquezas da madame Bonnefamille. 78 min. Livre. Museu da Imagem e do Som. Auditório MIS (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117 4777. Sáb. (16), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

EXPOSIÇÕES

Chiharu Shiota

Na retrospectiva ‘Linhas da Vida’, obras da artista japonesa que trabalha com instalações, performances, fotografias e pinturas. A inédita ‘Além da Memória’ é inspirada na diversidade do povo brasileiro. Simultaneamente à mostra no CCBB, Chiharu Shiota expõe na Japan House (Av. Paulista, 52, metrô Brigadeiro, 3090-8900; 10h/20h; dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª; grátis) a instalação ‘Internal Line’, que tem a memória como tema central. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, metrô São Bento, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 27/1/2020.

Susan Meiselas: Mediações

A exposição destaca a produção da fotógrafa americana, integrante da Magnum Photos, contemplando quatro décadas de sua trajetória. A seleção inclui desde retratos de strippers na Nova Inglaterra, passando por imagens da Revolução Sandinista, na Nicarágua, até registros cotidianos de garotas de seu bairro, em Nova York. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 1º/3/2020.

MÚSICA



Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto



O projeto ‘Valencianas II’ conta com releituras de ‘Táxi Lunar’, ‘Tesoura do Desejo’ e ‘Pelas Ruas Que Andei’. Rodrigo Toffolo é o regente e Mateus Freire assina os arranjos. Auditório Ibirapuera. Plateia externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (17), 17h. Grátis.

Renato Braz

O álbum ‘Canto Guerreiro, Levantados do Chão’ marca os 50 anos de nascimento do cantor. O trabalho conta com músicas de Chico Buarque, Gilberto Gil, entre outros. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (15), sáb. (16) e dom. (17), 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir de 9h do dia do show).

PASSEIOS

Revelando SP

O festival dedicado à cultura paulista reúne culinária típica, cortejos, apresentações musicais e atrações infantis no Parque da Água Branca. Na Estação Artesanato, artesãos de várias regiões de São Paulo vendem itens de decoração, acessórios e brinquedos. Na área gastronômica, estandes servem produtos caseiros como geleias, pães e compotas, além de pratos como feijão tropeiro e polenta recheada com linguiça. Grupos tradicionais de batuques, violas e fandangos se apresentam em todos os dias do evento. Pq. da Água Branca. Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca. Hoje (15), sáb. (16) e dom. (17), 10h/20h. Grátis.

TEATRO



Quebra-Cabeça

No monólogo documental autobiográfico, a atriz Camilla dos Anjos, dirigida por Nelson Baskerville, busca recuperar a memória associando suas lembranças às das memórias de personagens emblemáticas de Tchekhov e Tennessee Williams. 60 min. 16 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 4ª a 6ª, 20h; sáb., 18h. Hoje (15), 18h; 4ª (20), não haverá sessão. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 19/12.