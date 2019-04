Com três horas de duração, novo ‘Vingadores: Ultimato’ encerra saga de super-heróis da Marvel

Nos últimos dez anos, novos filmes de super-heróis brotaram nas telas e introduziram personagens como Capitã Marvel (Brie Larson), Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) e o divertido Homem-Formiga (Paul Rudd). Cada uma dessas narrativas foi desenvolvida de forma a interligar todo o universo de heróis da Marvel e todas caminharam em direção a um único capítulo final – o novo Vingadores: Ultimato.

Bastante antecipado pelos fãs, o grande desfecho dá continuidade à trama de ‘Vingadores: Guerra Infinita’ (2018). Thanos, o principal vilão da saga, consegue eliminar metade dos seres do universo ao combinar o poder de todas as Joias do Infinito, artefatos que controlam e representam aspectos como o tempo e a mente.

Abatidos, alguns dos heróis sobreviventes dividem-se entre o esforço de viver na Terra deixada em ruínas e a esperança de reverter toda a destruição causada pelo inimigo alienígena.

Entre eles, destacam-se nomes já aclamados ao longo da cronologia: Tony Stark (Robert Downey Jr.), o Homem de Ferro; Viúva Negra (Scarlett Johansson); Capitão América (Chris Evans); Hulk (Mark Ruffalo); e Thor (Chris Hemsworth).

Os 181 minutos de filme não parecem intimidar os mais ansiosos pelo lançamento – e não chegam a ser cansativos. Diálogos bem-humorados, lutas eletrizantes e momentos dramáticos dão conta de tirar o fôlego, emocionar e, mesmo com uma conclusão bem digna para todo o enredo, deixar a pergunta: o que pode vir a seguir? Humberto Abdo

Classificação etária: 14 anos

