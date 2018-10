Confira as novidades que saem da chapa de três hamburguerias da cidade

O ‘Montpellier’ (R$ 23; foto acima), com burguer, cebola, picles e manteiga de ervas, é uma das novas criações do chef Gustavo Rozzino para o Sandoui. Já o ‘Duck Tales’ (R$ 38) traz confit de pato, emental e compota de cebola roxa. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1.537, Jd. Paulista, 3051-4750. 12h/16h e 18h/23h (6ª e sáb., 12h/23h; dom., 13h/23h; fecha 2ª).

A Tradi Hamburgueria renova o cardápio com cinco sanduíches. Um deles, o ‘Abelhão’ (R$ 33,11; foto acima) leva hambúrguer de 180 gramas, queijo meia cura da Serra da Canastra, cebola crispy, rúcula e mel, no pão de brioche. R. Diogo Jácome, 391, V. N. Conceição, 2339-7107. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/22h30).

O Cabana Burger lança o ‘The Farmers’ (R$ 35; foto acima), montado com o pão da casa e que leva 160 gramas de carne de Wagyu, queijo curado da Fazenda Atalaia (com urucum e levemente picante), catchup artesanal, picles e cebola roxa. R. Oscar Freire, 56, Cerqueira César, 2638-2378. 12h/15h30 e 17h30/23h (5ª, até 0h; 6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Vélo48 – Bikes & Coffee

Tudo na casa remete ao universo do esporte. Encostado à cafeteria, funciona uma loja e oficina para ciclistas. No amplo cardápio, há desde opções para o café da manhã até pratos e sanduíches, como o caprichado tostex de presunto, muçarela e tomatinho (R$ 32, com salada). Já na seção de cafés figuram diferentes preparos, do ‘Café Frisante’ (R$ 15), com expresso e tônica, ao ‘Bulletproof’ (R$ 14), que mistura café coado, manteiga ghee e óleo de coco. Já o coado na Hario V60 custa R$ 11. R. Amauri, 311, Itaim Bibi, 4780-0604. 7h/20h (dom., 7h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Brigadeiro Doceria & Café

Um lugar aconchegante, que serve bons quitutes. É famoso por seus doces recheados, como o brigadeiro com morango (R$ 7,50, cada). Também assa bolos fofinhos como o de milho (R$ 7, a fatia), que são companhia ideal para o café expresso Lavazza (R$ 5,40). Há ainda opções de bolos e tortas com muito recheio e cobertura, como a torta cremosa de Nutella (R$ 119, o quilo) e o bolo bem-casado (R$ 99, o quilo). R. Padre Carvalho, 91, Pinheiros, 3813-6656. 12h/19h (dom. e fer., 11h/19h). Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

Carlo’s Bakery

Na primeira loja brasileira da rede norte-americana, a vitrine exibe algumas das especialidades de Buddy Valastro: o ‘Lobster Tail’, massa folhada recheada com creme de baunilha ou de Nutella (R$ 14, cada); e o cannolo (R$ 16), com recheio de ricota e gotas de chocolate. Também não faltam cupcakes (R$ 12), éclairs (R$ 10,50/R$ 12) e bolos decorados. R. Bela Cintra, 2.182, Jd. Paulista, 2307-0687. 10h/21h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Favos D’Mel

Não deixe escapar a boa e velha receita da família: o bolo de pamonha (R$ 29,90, o quilo). A massa cremosa é feita a partir de milho ralado. Outra boa receita é o bolo de fubá com goiabada (R$ 24,90, o quilo). O cappuccino (R$ 5,40) faz boa companhia aos quitutes e à minibroa (R$ 35, o quilo). R. Reims, 594, Jd das Laranjeiras, 3951-6090. 5h40/22h20. Cc.: todos. Cd.: todos.

St. Chico

É uma padaria de bairro, com fornadas de bons pães saindo várias vezes ao dia. Baguete (R$ 8,25), pão francês (R$ 16,40, o quilo), croissant (R$ 7,50) e brioche (R$ 3,80) são preparados artesanalmente, com lenta fermentação natural. Na vitrine da pequena loja, também há boa variedade de sanduíches descomplicados, que podem valer por um almoço rápido, a exemplo das focaccias (R$ 14,50, o pedaço), do ‘BLT’ (R$ 14,50), baguete com maionese, alface, tomate e bacon, e do de mortadela com mostarda Dijon (R$ 14,50). R. Fernão Dias, 461, Pinheiros, 3031-5096. 8h/20h (sáb., 8h30/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Jaber

Em ambiente simples e caseiro, prepara receitas árabes como as saborosas esfihas abertas de carne e de queijo (R$ 5,50 cada). Tem ainda quibe cru (R$ 8,60, 100g) e o delicioso quibe redondo, recheado com nozes, hortelã e passas (R$ 8). Para adoçar, prove o doce de semolina ou o ninho de damasco (R$ 9,50, cada). R. Afonso Braz, 281, V. Nova Conceição, 3842-8354. 9h/20h (sáb., 10h/19h; dom., 10h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Achapa

O cheese salada (R$ 26) e o milk-shake de Oreo (R$ 22, 300 ml) estão entre os campeões de pedidos. Para acompanhar, fique com a porção de batatas fritas (R$ 16). Ainda prepara o ‘Fit Burguer’, um cheese salada envolto por folhas de acelga ao invés de pão (R$ 26), e o ‘Garden Monster Burguer’, com hambúrguer de 200 gramas, salada, cebola, tomate e molho tártaro, servido aberto com batatas rústicas (R$ 40). A rede de lanchonetes também serve opções para o café da manhã. Av. Lins de Vasconcelos, 1353, Cambuci, 3399-2332. 8h/1h (6ª e sáb., 8h/3h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Joakin’s

Você pode enfrentar longas filas na lanchonete, principalmente no fim de semana. Mas os sanduíches costumam ser bons. Experimente o ‘Cheese Bacon Salada’ (R$ 32,30). Para acompanhar, peça a porção de batata smile (R$ 23) e o milk-shake de chocolate (R$ 29, 500 ml). R. Joaquim Floriano, 163, Itaim Bibi, 3168-0030. 11h/5h (6ª e sáb., 11h/6h; dom., 11h/3h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Da Pá Virada

Artesanais, os gelatos levam frutas frescas e nada de conservantes. Entre as boas pedidas, há criações como pera com queijo, café irlandês e requeijão com goiabada, além dos clássicos baunilha, coco e chocolate (R$ 10/R$ 16, no potinho). O sorvete na casquinha tem acréscimo de R$ 2. R. Antônio Mariani, 240, Butantã, 2157-8800. 11h45/21h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Peccati Gelati & Dolce

Fica em meio a uma rua residencial. Passe as mesinhas do lado de fora e vá direto à geladeira que expõe os bons gelatos feitos com leite e creme de leite, como os de paçoca, abacate, crocante de avelã e doce de leite. Ao lado ficam os sorbets, à base de água e fruta fresca, como jabuticaba, caqui, figo, goiaba e manga (R$ 12/R$ 16). Se ficar na dúvida, peça o menu-degustação, com sete sabores a sua escolha (R$ 30). R. Assungui, 806, Saúde, 3213-0277. 12h30/19h (6ª a dom., 12h30/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.