Confira as novidades para o almoço em dois restaurantes da capital

A pancetta assada servida no próprio molho e acompanhada de purê de batata (R$ 69; foto) é o novo prato das sextas-feiras no Attimo Per Quattro. Já a rabada bovina cozida em baixa temperatura e servida com risoto de agrião fresco (R$ 72) é a pedida de quinta-feira. Além dos pratos do dia, a casa também renova as opções do menu executivo (R$ 58), que inclui couvert, entrada, prato e um café com docinho. R. Diogo Jácome, 341, V. Nova Conceição, 5054-9999. 12h/15h e 19h30/23h30 (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h30/0h; dom., 12h30/17h; fecha 2ª).

Servido tanto no almoço quanto no jantar, o teishoku de outono (R$ 81; foto), do Junji Sakamoto, é composto de tartar de atum com temperos apimentados sobre folhas de shissô fritas; salada de wakame; sashimis, sushis e yakissoba de costela desfiada com repolho roxo. Shopping Iguatemi. Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 3813-0820. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h).