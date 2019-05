Confira as novidades no Futuro Refeitório e em outros três restaurantes de São Paulo

+ Tem novidade fresquinha no cardápio do brunch do Futuro Refeitório, servido nos fins de semana, das 9h às 16h. Entre as pedidas, um prato que combina avocado, bacon da casa, ovos orgânicos mexidos, iogurte e torrada com manteiga (R$ 28). Outra opção, o orecchiette vem com tomate-cereja confit, limão-siciliano, pangrattato (farofa de pão) e amêndoas (R$ 44; foto). Outra estreia são as fornadas diárias do folhado doce com chocolate e laranja confitada (R$ 13). R. Cônego Eugênio Leite, 808, Pinheiros, 3085-5885. 8h/22h30 (6ª, 8h/23h; sáb., 9h/23h; dom., 9h/16h).

+ Depois de uma breve reforma, o Le Manjue Organique, da Vila Nova Conceição, reabriu com um bar no salão e nova carta de drinques orgânicos. Uma das sugestões, o ‘Kombuchaça sem Ferrão’ (R$ 38; foto) leva cachaça orgânica, mel, pólen, limão taiti e kombucha de mirtilo. Já o ‘Martini da Longevidade’ (R$ 38) combina gim infusionado com beldroega, vermute e água de azeitona. R. Domingos Fernandes, 608, V. Nova Conceição, 3034-0631. 11h30/23h (6ª, 11h30/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h).

+ Com duas unidades na capital paulista e uma no Rio, o Mori Ohta Sushi festeja 15 anos com novidades no rodízio (R$ 109), que conta com mais de 30 itens. Tem ainda carta de drinques repaginada e o Festival Premium, servido apenas no balcão (R$ 149), com outras 11 receitas – como o niguiri de atum com foie gras e a patinha de caranguejo (foto). R. da Consolação, 3.610, Jd. Paulista, 3898-2977. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª, até 1h; sáb., 12h30/16h e 19h/1h; dom., 12h30/16h e 19h/23h).

+ Um dos endereços do grupo Nagayama, o restaurante Naga incrementa a carta de drinques com novas opções, como o ‘Wasabi Sour’ (R$ 31), com gim, saquê, calda de wasabi, limão taiti e espuma de gengibre. Outra criação do bartender Thiago Pereira é o ‘Ginger Cosmopolitan’ (R$ 31; foto), que leva vodca com infusão de gengibre, Cointreau, suco de cranberry e de limão. R. Bandeira Paulista, 383, Itaim Bibi, 3167-6049. 19h30/0h (dom., 19h/23h; fecha 2ª e últ. dom. do mês).