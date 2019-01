Confira as novidades no cardápio do Due Cuochi e outras dicas de restaurantes em São Paulo

+ Novo chef executivo do italiano Due Cuochi, David Maurício incluiu no cardápio quatro novas receitas. Para abrir a refeição, ele sugere uma releitura da salada caprese (R$ 45). Entre os pratos está o vegano fettuccine de pupunha com abobrinha grelhada, limão-siciliano e hortelã (R$ 63; foto). Já a sobremesa combina morango, mascarpone, pistache e suspiro (R$ 32). Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães Castro, 12.000, 3º piso, 3758-2731. 12h/0h (sáb., 12h/0h30; dom., 12h/22h).

+ Casa de cozinha libanesa com vários endereços na cidade, o Saj completa dez anos com uma degustação dos hits do cardápio. São dez receitas servidas em panelinhas para compartilhar à mesa (R$ 135, para dois; foto), como trigo grosso com coalhada fresca; falafel; fathe (ensopado de grão-de-bico com tiras de carne e coalhada fresca); capelete de vitela com molho cremoso à base de coalhada; e kafta de cordeiro com vinagrete de salsa. R. Carlos Weber, 1.512, V. Leopoldina, 3641-2669. 12h/15h30 e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h30/22h30).

Confira outras dicas de restaurantes na cidade:

Novos

Vista Restaurante

Localizado na cobertura do edifício que abriga o MAC USP, tem uma das vistas mais lindas da cidade aliada ao ambiente moderno e à boa comida do chef Marcelo Corrêa Bastos. Entre as sugestões, bolinhos de siri (R$ 33), moqueca capixaba de peixe com camarão (R$ 84), e pato no tucupi (R$ 103). No terraço, aproveite o cenário na companhia de um dos drinques da carta de Laércio Zulu. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, V. Mariana, 2658-3188 e 97382-7261 (120 lug.). 19h/0h (sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom. e fer., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.

Alemão

Schnapshaus

Em um antigo sobrado, faz pratos como ‘Paprika Schnitzel’ com nhoque de batata (R$ 87,70); joelho de porco (R$ 85,60) e bisteca (R$ 79,30), todos para duas pessoas. De sobremesa, prove a torta de maçã com sorvete (R$ 7,10). R. Diogo Moreira, 119, Pinheiros, 3031-9886 (180 lug.). 12h/16h e 18h/23h (6ª e sáb., 12h/23h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Árabe

Almanara

A unidade do Centro preserva a charmosa ambientação de 1950. A salada fatuche, com pimentão, folhas, rabanete, hortelã, pepino e tomate (R$ 39,90), a kafta (R$ 52,20), dois espetos) e a esfiha de carne (R$ 6,90) são boas pedidas do menu. Prove ainda o ‘Michuí de Peixe à Taratur’, um filé de pintado grelhado ao molho de gergelim (R$ 56,90). R. Basílio da Gama, 70, República, 3257-7580 (112 lug.). 11h30/23h (dom., 11h30/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mama Leila

Espaçoso e confortável. A cozinha árabe é bem representada no bufê, com mais de 20 especialidades (R$ 66/R$ 75, o quilo). Entre elas, arroz marroquino com frango, quibe na coalhada e homus. Já o rodízio de pratos típicos custa R$ 75. Também serve pratos à la carte, como sanduíche de kafta ou falafel no pão sírio (R$ 28, cada). R. João Moura, 1.167, Pinheiros, 3064-3823 (60 lug.). 11h30/16h (5ª, 6ª e sáb., 11h30/22h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Armênio

Casa Garabed

A casa representa a culinária armênia familiar, com várias gerações na direção do forno, onde são assadas na hora esfihas espetaculares, entre as melhores de São Paulo, fininhas e com massa bem crocante (R$ 8,40, a de carne; R$ 14,20, a de pernil de cordeiro). Serve ainda omelete de bastermá (um tipo de carne-seca armênia) por R$ 60,70. Prove o quibe na coalhada (R$ 69), um dos pratos mais pedidos. R. José Margarido, 216, Santana, 2976-2750 (80 lug.). 12h/21h (fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasileiro

Casa di Paolo

Com unidades no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o restaurante é especializado em um clássico das mesas gaúchas: o ‘Galeto al Primo Canto’, temperado e marinado com sálvia, alho, sal e vinho branco, e assado na brasa de carvão. O ‘rodízio’ do galeto, com acompanhamentos e massas, custa R$ 81 por pessoa. A refeição inclui ainda sopa de capelete, salada de batata com maionese, queijo à dorê e polenta frita. O atendimento é ágil e simpático. Para finalizar, doces como sagu e ambrosia (R$ 17, cada). Av. dos Bandeirantes, 1.663, V. Olímpia, 2478-0990 (200 lug.). 11h30/16h e 18h30/23h30 (sáb., 11h30/23h30; dom., 11h30/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

O Compadre

Casa simpática, com jeitão de fazenda, que monta atraentes bufês de pratos da cozinha brasileira, grelhados feitos na hora, massas, saladas, frios e doces típicos. Custa R$ 75,90, de 2ª a 6ª, e R$ 85,90, nos fins de semana e feriados. Tem música ao vivo aos sábados, no jantar e aos domingos, no almoço. Av. Otto Baumgart, 500, V. Guilherme, 2252-3131 (450 lug.). 12h/16h e 19h/23h30 (dom., 12h/17h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Carnes

Bracia Parrilla

Casa que assa carnes ao estilo uruguaio com grelhados bem feitos, como o bife de chorizo (R$ 76,40, 300g). Entre os pratos, há truta com risoto de brócolis (R$ 59,90) e fettuccine com bife de chorizo (R$ 84,40 , 300g). Serve menu kids com sugestões como o bife de filé mignon com arroz e fritas (R$ 39,90). Às quintas, no jantar, tem show de tango. R. Azevedo Soares, 1.008, Tatuapé, 2295-0099 (350 lug.). 12h/0h (5ª a sáb., 12h/1h; dom., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

El Tranvía

Conta com vários ambientes e tem churrasqueira à moda uruguaia, na qual a madeira queima numa armação de ferro e depois as brasas são puxadas para a grelha. Assa bife ancho (R$ 122, para dois) e picanha de cordeiro (R$ 93,90, para dois). Outra opção é a parrilla de carne (R$ 390, para cinco). R. Conselheiro Brotero, 903, S. Cecília, 3664-8313 (198 lug.). 12h/15h e 18h/0h (6ª, sáb. e fer., 12h/0h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Francês

L’Entrecôte d’Olivier

A casa tem um salão despojado e ambiente bastante concorrido. A partir da receita de uma tia, Olivier Anquier, padeiro e apresentador de TV, abriu o restaurante que serve apenas contrafilé com molho e fritas. Prove o ‘Entrecôte’, miolo do contrafilé sem gordura, regado com molho e servido com fritas (R$ 89,90). Finalize com o tiramisú de café e frutas de bosque (R$ 23,90). R. Dr. Mário Ferraz, 17, Jd. Europa, 3034-5324 (100 lug.). 12h/15h e 19h30/23h30 (6ª, 12h/15h e 19h30/0h; sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Indiano

Tandoor

Um restaurante com boa cozinha e preços honestos, que tira do forno tandoor assados e pães caprichados. Serve receitas como cordeiro com molho picante (R$ 64,90) e camarão ao curry (R$ 75,90). Um dos pratos mais pedidos é o ‘Murg Tikka Massala’, cubos de frango ao forno tandoor, com molho de tomate, cebola e especiarias (R$ 54,90). Como sobremesa, o ‘Gulab Jamun’ traz bolinho de leite servido quente, com calda de essência de rosas (R$ 16) R. Dr. Rafael de Barros, 408, Paraíso, 3052-4380 (120 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/16h e 19h/22h; 2ª, até 22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Italiano

Empório Ravióli

Informal, com vários ambientes, alguns dos quais lembram os antigos armazéns. A ótima cozinha é orientada pelo chef Roberto Ravióli, que faz pratos como o ‘Stracotto d’Agnello’ (R$ 75), cordeiro cozido lentamente e servido com risoto à milanesa. Há também a ‘Tripa della mia Nonna’ (R$ 54), dobradinha, com lombo, linguiça, feijão e tomate. R. Fidêncio Ramos, 18, V. Olímpia, 3846-2908 (145 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb. 12h/16h e 18h/23h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Vinheria Percussi

Esta casa agradável é tocada pela chef Silvia Percussi e por seu irmão, Lamberto, responsável pela carta de vinhos. A ‘Crustone à Napolitana’ (R$ 18,80), com tomates secos, muçarela de búfala, aliche e azeitonas pretas, e o fettuccine integral com mascarpone e abobrinha (R$ 60), são boas pedidas. R. Cônego Eugênio Leite, 523, Pinheiros, 3088-4920 (75 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h30/16h30 e 19h30/0h; dom., 12h30/16h30; fecha 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

Japonês

Lámen Açu

Foi da cidade de Tomé-Açu, no Pará, que a chef Nancy Fukayama tirou inspiração para algumas receitas do cardápio. Entre elas, o ‘Amazon Lámen’ (R$ 39), que leva caldo de frango com tucupi e jambu. Se não quiser ousar, o ‘Missô Lámen’ (R$ 32) é boa escolha, com caldo fumegante e tempero na medida. No almoço, também há pratos como o ‘Katsu Domburi’ (R$ 37), um bowl de arroz com lombo, ovo e cebolinha. R. Guaraú, 120, Mirandópolis, 5589-9124 (45 lug.). 11h/14h30 e 18h/21h30 (6ª e sáb., até 22h; fecha dom. e fer). Cc.: M , V, E. Cd.: M e V.

Natural

Banana Verde

Admite os derivados de leite e agrada com receitas criativas. O menu executivo, com bufê de saladas, prato principal e sobremesa, custa R$ 49,50, no almoço de 3ª a 6ª. Nos fins de semana e feriados, sai por R$ 65,70. Entre os pratos servidos no jantar, há bobó de cogumelo shimeji com banana-da-terra e purê de cará com queijo meia cura (R$ 55). R. Harmonia, 278, V. Madalena, 3814-4828 (62 lug.). 12h/15h30 e 19h/23h (sáb. e fer., 12h/16h30 e 19h/23h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pizzaria

Carlitos

Apresenta uma boa variedade de pizzas, como a ‘Zucchine Bianca’ (R$ 76,50), coberta com muçarela, abobrinha, brie, ervas finas e parmesão. Já a ‘Carbonara Bianca’ (R$ 76) leva muçarela, creme de leite, ovos, bacon, grana padano e pimenta-do-reino. Outra boa pedida, o ‘Calzone do Pizzaiolo’ é recheado com ricota, muçarela e escarola, coberto com molho de tomate e salpicado com alho e parmesão (R$ 77). R. Jorge Chammas, 364, V. Mariana, 5572-2552 (350 lug.). 18h/23h30 (6ª e sáb., 18h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Monte Verde

Casa tradicional, uma das mais famosas por sua massa fina. Experimente a ‘Zuchini’, de ricota e abobrinha (R$ 76), ou a ‘Funghi’, com shimeji, brócolis e shitake (R$ 76). A pizza mais pedida é a margherita (R$ 62). R. Barra do Tibagi, 406, Bom Retiro, 3331-0658 (110 lug.). 12h/15h e 18h30/23h30 (6ª e sáb., até 0h; dom., 11h30/16h e 18h30/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.