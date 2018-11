Confira as novidades em três restaurantes da capital

+ Até o fim do mês, o restaurante Chez Vous serve o Menu Real, com pratos inspirados em duas regiões da Bélgica. De Valônia, marcada por bosques, estão receitas com carnes de porco e de coelho, como o ‘Pâsté di Robette’ (R$ 33; foto), terrine de coelho assado e servido em pão de linhaça, com picles de cenoura, cebola e couve-flor. Já o ensopado de filé de enguia assado (R$ 29) representa Flanders, região de rios e de acesso ao mar. A casa também indica cervejas para harmonizar com os pratos. Av. Lavandisca, 395, Indianópolis, 5051-6263. 12h/15h e 17h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/17h).

+ Para celebrar seus 27 anos, a Mercearia do Conde serve novos petiscos (foto) por R$ 27, a porção com quatro unidades, até 16/12. Entre as sugestões, coxinha com vinagrete de pimenta biquinho, bolinho de bacalhau e dumpling de shitake com molho oriental de nirá. A carta de drinques também traz novidades, como o ‘Veraneio’ (R$ 31), feito com vinho rosé, suco de tangerina, Cointreau e club soda. Também não falta o bolo de aniversário, de nozes com baba de moça (R$ 27, a fatia). R. Joaquim Antunes, 217, Jd. Paulistano, 3081-7204. 12h/16h e 19h/23h30 (6ª, 12h/0h30; sáb., 12h30/0h30; dom., 12h30/23h).

+ No comando do simpático Più, o chef Marcelo Laskani incluiu no cardápio dois pratos que levam alcachofra e bottarga. São eles: arroz de alcachofra servido na própria flor com bottarga (R$ 67; foto) e o fagotini recheado com alcachofra, creme de burrata aromatizado de yuzu e bottarga ralada (R$ 66). R. Ferreira de Araújo, 314, Pinheiros, 3360-7718. 12h/15h e 19h30/23h (sáb., 12h30/16h e 19h30/23h; dom., 12h30/16h).