Confira as melhores atrações gratuitas para este fim de semana em São Paulo

Programe-se para o próximo fim de semana com uma seleção de eventos, passeios e espetáculos gratuitos na cidade

BALADA

Existe Amor em SP

Em duas pistas de dança, música brasileira, funk e ritmos latinos embalam as 12 horas de festa com entrada gratuita. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Sáb. (27), 18h/6h. Grátis. Inf.: bit.ly/AmoreSP

EXPOSIÇÕES

Oscar Niemeyer (1907-2012) – Territórios da Criação

Com curadoria de Marcus Lontra e Max Perlingeiro, a exposição reúne desenhos, pinturas, esculturas e peças de mobiliário assinados pelo arquiteto brasileiro. A produção de artistas que trabalharam com ele também ganha destaque, em uma seleção que inclui obras de nomes como Alfredo Volpi, Athos Bulcão, Bruno Giorgi, Candido Portinari, Maria Martins e Tomie Ohtake. Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 19/5.

Paul Klee – Equilíbrio Instável

O artista suíço chegou a ter contato com correntes como o expressionismo e o cubismo, mas permaneceu sempre independente em relação a esses movimentos. É essa autonomia de estilo que a mostra busca evidenciar, com 120 pinturas, papéis, gravuras, desenhos e objetos vindos do Zentrum Paul Klee, de Berna. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 2ª (29).

PASSEIOS

Bazar Étnico

Refugiados estrangeiros vendem itens de artesanato, vestuário, acessórios e perfumes no evento, que conta com feira gastronômica nos dois dias. R. General Jardim, 415, V. Buarque. Sáb. (27) e dom. (28), 10h/18h. Grátis.

Festival Pratododia

Celebrando o Dia do Vinil, a Casa das Caldeiras recebe uma feira de discos e discotecagem com vários DJs. Das 15h às 16h, DJ Carlu comanda uma hora de canções para as crianças. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (28), 15h/23h. Grátis.

Petópolis

Na área externa do Shopping Center Norte, o evento reúne atividades e serviços para animais de estimação, como loja de roupinhas, playground com obstáculos e espaço para cuidar dos pelos e aplicar laços e acessórios. No sábado (27), das 11h às 18h, ocorre um evento de adoção de cães e gatos. Travessa Casalbuono, 120, V. Guilherme, 2224-5959. Sáb. (27) e dom. (28), 12h/20h. Grátis.

SHOWS

Funk Como Le Gusta

Com influências de funk e soul, a banda faz show ao lado de Paula Lima e Thaíde, celebrando a música negra. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (27), 18h. Grátis.

Marcelo D2

Ele apresenta o projeto ‘Amar é Para os Fortes’. ‘Depois da Tempestade’ e ‘Resistência Cultural’, gravada com participação de Gilberto Gil, são algumas das músicas que integram o trabalho. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (28), 15h30. Grátis.

TEATRO

As Cangaceiras, Guerreiras do Sertão

O musical com texto de Newton Moreno e direção de Sérgio Módena destaca mulheres que se rebelam contra a opressão do cangaço. 120 min. 12 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reserva pelo site: bit.ly/sesisp). Até 4/8.

TEATRO INFANTIL

Tatá – O Travesseiro

Da Artesanal Cia. de Teatro, o espetáculo infantojuvenil acompanha Lipe, menino tímido que tem como melhor amigo seu travesseiro, Tatá. Um dia, quando o travesseiro desaparece, o garoto acredita que ele foi sequestrado pelo Pirata dos Sonhos e parte em uma jornada para resgatá-lo. 50 min. Livre. Teatro Sesi-SP (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Grátis (reservas pelo site www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 21/7.